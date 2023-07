Asesinatos y guerra en la bahía de Benicàssim

Una vez más, llegado el verano a nuestras playas, la Universitat Jaume I organiza sus cursos de verano y con ellos llega una nueva edición de su viaje literario a través del tiempo. En el pasado reciente, pudimos disfrutar de una traslación al pasado, con la participación de los mejores escritores y escritoras actuales de novela histórica que nos explicaron la relevancia de un género que nos hace entender mejor de dónde venimos. En ediciones posteriores, en el Hotel Palasiet, lugar ya tradicional de estos encuentros, se disertó sobre la presencia de las mujeres en la literatura, ya fuera como grandes personajes de la ficción de todos los tiempos o como importantes autoras de hoy y ayer. Y el año pasado nos permitimos adentrarnos en el mundo de lo erótico en la literatura, esto es, no sólo de la literatura propiamente erótica sino del erotismo que podemos encontrar en las novelas de muy diferentes épocas y de muy diferentes estilos o géneros. En esta nueva edición, el curso de literatura de la Universidad de Verano de la Universitat Jaume I de Castellón se centrará en otro de los aspectos de la humanidad sobre el que más se ha escrito: los crímenes y la guerra.

Para nuestro pesar como especie, tanto el asesinato como la guerra son elementos consustanciales al ser humano que lo han acompañado en todo momento a lo largo de los siglos. De hecho, es difícil encontrar un período en nuestra historia donde no haya habido guerra. Y cuando esto ha ocurrido, como por ejemplo entre 1870 y 1914, donde Europa estuvo a salvo de enfrentamientos bélicos de gran escala durante 44 años, esto no condujo a que la paz se consolidara en el viejo continente, sino al olvido intergeneracional del horror de la guerra. En 1914 la juventud de media Europa fue a la terrible Primera Guerra Mundial feliz, contenta, animados los unos y los otros por los irresponsables políticos de sus respectivos países. La primera Guerra Mundial es el mejor ejemplo de cómo el olvido del ser humano le hace repetir errores brutales como el de la guerra. Pero si de algo sirve la literatura es de eterno recordatorio que nos permite trasladar de una generación a otra los acontecimientos más horrendos de nuestra historia, para que no se olviden, para que se sepa que un pequeño conflicto armado en una esquina del mundo, puede terminar derivando en un conflicto de escala incontrolable donde de millones y millones de muertos. Las guerras se sabe cómo se inician, pero nadie sabe cómo van a terminar.

De eso, en parte, va este nuevo curso de literatura de la universidad de verano de la Universitat Jaume I que se celebrará del 5 al 7 de julio en el hotel Palasiet de Benicàssim. Para ser más específicos, en la conferencia de apertura de esta edición, disertaré sobre cómo la guerra era algo intrínseco al mundo de la antigua Roma. A continuación, el catedrático y escritor José Luis Corral nos hablará sobre la guerra y los crímenes a lo largo del siglo XIV. Seguiremos con un intenso debate entre estos dos escritores y la autora Rosario Raro en una mesa redonda sobre literatura y guerra, para concluir la primera jornada con la participación estelar de la escritora y periodista Julia Navarro. ¿Qué es más difícil: morir o matar? Ese es el dilema moral que la gran escritora nos plantea en su nueva novela De ninguna parte, un relato vibrante que nos conduce a uno de los conflictos bélicos más largos y de más difícil resolución de la actualidad: el enfrentamiento árabe israelí.

En la segunda jornada del curso, el escritor y catedrático José Calvo Poyato se internará en el complejo mundo del asesinato político repasando la construcción de su magnífica novela Sangre en la calle del turco, sobre el asesinato del presidente Prim en la convulsa España del siglo XIX. Seguidamente, la reciente ganadora del premio Planeta 2022, Luz Gabás, nos presentará el relato por el que ha sido galardonada, Lejos de Lousiana, en el que explora los conflictos bélicos de finales del siglo XVIII. Cerrará la mañana Rosario hablando sobre el antiarte de la guerra reflexionando sobre las numerosas contradicciones que el ser humano acumula ante la guerra.

El último día, tendremos como invitado al periodista y escritor Ramón Palomar, representante de la novela negra más cruda y oscura. En sus relatos de crímenes y muerte no hay espacio ni para la policía ni para la investigación. Sus novelas navegan en el mundo soterrado del tráfico de drogas, la violencia y la venganza con una escritura afilada que nos recuerda al mejor Ellroy, leyenda viva de la novela negra estadounidense, y, sin duda, gran referente para el autor valenciano.

Y, para terminar, tendremos el broche de oro de la intervención de la escritora Dolores Redondo, la autora más popular del género negro en la actualidad en España, galardonada también con el premio Planeta, y con quien podremos departir sobre su forma de crear sus fascinantes historias. Podremos hablar con ella de su última novela, Esperando el diluvio, o de su celebérrima trilogía de Baztán. Como es tradición también, Rosario Raro dará cierre al curso con una sesión de su magnífico taller de escritura, en esta ocasión, centrándose en las características de muchas de las novelas sobre las que habremos hablado a lo largo del curso.

Así es como la guerra y el crimen desembarcarán en la primera semana de julio en Benicàssim: para entretenernos y, también, para que no olvidemos nunca que la guerra es la peor de las pesadillas posibles, para que nunca más perdamos una generación entera de seres humanos en algo tango estúpido y sin sentido como masacrarnos mutuamente. Siempre me pregunto si los políticos actuales, cuando azuzan la violencia en sus discursos son conscientes de que la llama del odio puede prender y luego ser muy difícil de apagar.

Director del curso de la Universitat d’Estiu ‘Crimen y guerra en la literatura’