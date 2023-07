Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Serveis Públics, el passat 23 de juny, des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló considerem oportú recordar al govern valencià la necessitat i la rellevància de continuar invertint en uns serveis públics per a fer front a les necessitats socials i garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania. Amb tot això, continuarem lluitant per l’enfortiment d’uns serveis públics de qualitat i per unes condicions de treball dignes per a totes les empleades i els empleats. Instem al govern a promoure polítiques públiques saludables que repercuteixen en la vida i en el benestar de totes les persones.

Cal fer memòria i recordar que en uns moments adversos com van ser el temps de pandèmia, els serveis públics van ser essencials i determinants. Per aquest motiu, des d’UGT seguirem lluitant per a garantir uns serveis públics òptims per a tota la ciutadania com va estar Correus amb més de tres segles d’història. Perquè, tot i que des de l’arribada de José Manuel Serrano a la seua presidència i l’enlairament de la venda per internet, sembla que s’ha convertit en un golós pastís de privatització. Des d’UGT continuem defensant que aquesta institució tricentenària continue sent un servei públic de qualitat, on hem aconseguit passar dels 5.000 contractes de recolzament als 12.000, necessaris per a la pròxima convocatòria d’Eleccions Generals. Tot i així, encara queda lluita més enllà de la cita electoral.

Pel que fa a l’administració local, des d’UGT hem aconseguit la carrera professional per a totes les empleades i els empleats dels ajuntaments de Castelló i Borriana. Un dret reconegut per llei a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -EBEP- i que representa un pas important per a mantindre la lluita i garantir aquest dret a totes les treballadores i els treballadors de l’administració local de tota la província. Ja que uns serveis públics efectius i de qualitat impliquen tindre un personal reciclat, format, actualitzat i eficient, per a complir amb les necessitats i la demanda de la ciutadania.

En l’àmbit sanitari, hem aconseguit la jornada setmanal de 35 hores i l’equiparació salarial de totes les treballadores i els treballadors de les residències de gestió integral respecte a les residències públiques. Continuem treballant en la revisió dels graus de dispersió geogràfica, millorar les condicions laborals dels residents, habilitar un camp de TCAE a la història clínica del pacient i finalitzar amb l’excés d’hores. Referent a Salut Pública, UGT hem aconseguit mantindre obert el laboratori i la inclusió d’aquest personal funcionari en el cobrament de la carrera professional i productivitat. Pel que fa a les treballadores i els treballadors del sector autonòmic, continuem lluitant fins aconseguir la jornada de 35 hores i el Grau V de la carrera.

En l’àmbit educatiu, celebrem l’acord d’orientació, l’acord del permís de paternitat i lactància i prosseguirem en la lluita fins aconseguir l’efectivitat i l’aplicació del Conveni Col·lectiu per al personal laboral a les universitats públiques valencianes, entre aquestes l’UJI. També vetllarem perquè l’acord de plantilles docents es face efectiu en iniciar el curs, un increment de professorat als centres educatius necessari, per a garantir una educació inclusiva i de qualitat.

Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló volem finalitzar amb unes paraules d’agraïment pel recolzament rebut als diferents processos electorals, que ens permet continuar liderant la presidència de la Junta de Personal en Serveis Territorials de la Generalitat valenciana i del comité d’empresa. Així com també, continuar sent el sindicat majoritari a l’Ajuntament de Castelló. Aquest recolzament ens legitima i impulsa a continuar lluitant per defensar els drets i la millora de les condicions laborals de totes les empleades i tots els empleats públics i garantir uns serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania.

Secretaria General de Servicios Públicos de UGT Comarques de Castelló