Primeres mesures de la legislatura

Fa dos setmanes va prendre possessió el nou equip de govern i des del primer moment ens hem posat a treballar per la Vall d’Uixó i pels vallers i valleres, com sempre m’he compromés a fer. Es tracta d’un treball que no parteix de zero, perquè la majoria de regidors i regidores ja tenen un bagatge de gestió municipal i perquè en els últims anys ja hem avançat en molts dels projectes que en esta legislatura veuran la llum de manera definitiva.

Alguns s’obstinen en què les seues primeres mesures o accions de govern siguen simbòliques o gestuals. A la Vall d’Uixó hem apostat per seguir treballant des del primer minut en aquelles qüestions fonamentals per al present i per al futur de la Vall. Per això una de les primeres reunions que hem celebrat ha sigut per a coordinar i planificar l’execució i justificació dels més de 12 milions d’euros de fons europeus que ens han concedit.

Els fons europeus Next Generation són una oportunitat única perquè la Vall avance més i més ràpid del que podria fer-ho amb fons propis. Això hem sabut vore-ho i, després de la ciutat de Castelló, som el municipi de la província que més diners ha rebut. I ara tenim el repte de materialitzar els projectes presentats i que transformaran la nostra ciutat fins a l’any 2026, que és la data màxima fixada per la Unió Europea per a finalitzar-los.

Són projectes importants i amb objectius clars. Un dels millors exemples és l’ampliació de l’ajuntament en l’antic edifici de l’Schola Cantorum i la rehabilitació de l’actual, per a adaptar-lo a les necessitats de l’administració del segle XXI i sobretot per a prestar un millor servei a la ciutadania. També perquè les instal·lacions siguen més eficients amb la implantació de sistemes d’aerotèrmia, panells fotovoltaics i controls domòtics.

També finançades amb fons europeus escometrem altres obres clau per al futur de la Vall, com ara la recuperació de la Torre de Benissahat en la plaça de l’Assumpció, la remodelació integral del carrer Guzmán des de l’entorn del Convent fins a l’Aqüeducte, la finalització del Centre de Digitalització i la creació del Museu de la Fàbrica de la Llum i renaturalització de la zona d’aparcament del Paratge de Sant Josep. I no menys important és la intervenció integral en el barri Colonia San Antonio, amb una inversió de més de 3 milions d’euros.

Però si s’ha celebrat una reunió rellevant en estos primers quinze dies de govern ha sigut per a avançar tot el possible la instal·lació de les aules prefabricades que permetran iniciar les obres de demolició de l’actual col·legi públic Rosario Pérez i la construcció del nou centre, després de trenta anys de reivindicacions per part de la comunitat educativa i de tot el barri Carbonaire. Perquè l’educació pública i de qualitat és una de les nostres prioritats i per això estem tractant d’accelerar els tràmits que falten amb la Conselleria d’Educació, al costat de les famílies i de l’equip directiu de l’escola.

El desenvolupament econòmic i industrial és un altre dels nostres eixos de govern. De fet, una altra de les primeres reunions que hem realitzat estos dies ha sigut per a planificar el trasllat de les tres bigues que suportaran el pes del pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita. Estem a l’espera que el Ministeri done llum verda al dispositiu especial de transport d’estes tres estructures de 140 tones cadascuna. Mentrestant, anem a realitzar unes xicotetes obres per a aplanar la rodona d’accés al polígon i retirar uns punts de llum perquè no interferisquen en el seu trasllat a l’entrada a la zona on s’estan fent les obres.

És evident que n’hi ha molta feina al davant, però també és evident que no ens hem aturat ni un minut. Tampoc en la defensa dels drets de les persones, perquè vam garantir la celebració de l’Orgull LGTBI+ el passat 28 de juny i ja hem començat a treballar en la redacció del primer pla LTGBI+ de la ciutat.

Enfront dels discursos i accions d’odi i intolerància: ni un pas enrere. Per això hem repartit banderes amb els colors de la diversitat i també l’hem penjada de la balconada de l’ajuntament. Perquè a la Vall, totes i tots tenim cabuda.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó