Benicàssim, escenario familiar

Que la familia juega un papel fundamental para el desarrollo de las personas es algo obvio, pues es el primer lugar donde se celebra lo que somos, es ese primer espacio donde aprendemos a pronunciar nuestras primeras palabras, a caminar y es el lugar donde se nos transmiten esos valores y principios que nos permitirán desenvolvernos en la vida y vivir como sociedad.

Convencidos de que la familia es el pilar básico dónde asentamos todas y cada una de nuestras políticas, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, vamos a crear el primer Consejo de las Familias. Un foro de participación, debate y decisión, para todas y cada una de las políticas activas que vayamos a desarrollar a lo largo de la presente legislatura, ya que contar con la participación de las familias, a la hora de innovar y mejorar, es importante para poder diseñar las acciones y los proyectos que necesitamos para avanzar en un modelo de ciudad amable, moderna y sostenible.

Porque son cada vez más los jóvenes que deciden iniciar su proyecto vital en Benicàssim buscando un lugar perfecto para desarrollarse.

Tener hijos no tiene que suponer ningún problema para ellos. Por ello, vamos a seguir manteniendo la gratuidad de nuestras dos escuelas infantiles de 0 a 3 años. Un proyecto pionero que iniciamos, hace más de una década, con la finalidad de avanzar en políticas de conciliación y de las que, cada año, se benefician 360 familias a las que les prestamos, por parte del Ayuntamiento de Benicàssim, un servicio de calidad y atención personalizado muy reconocido, no solo por parte de padres y madres si no también, por toda la comunidad educativa que fija su mirada en nuestras escuelas infantiles como modelo de buenas prácticas de gestión municipal.

Porque trabajar por el bienestar de nuestros vecinos, garantizar el acceso a la educación y seguir avanzando en la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres, son objetivos transversales que forman parte de nuestra hoja de ruta y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias benicenses. Y aunque el tiempo de ocio sea una decisión de tipo personal, elegida libremente, también trabajamos para convertirlo en una experiencia de grupo compartida, procurando una interesante agenda para disfrutar en familia.

Por ello, desde las concejalías de deporte, cultura y turismo, programamos mensualmente diversas actividades para que disfrutar del tiempo libre sea más fácil, original y entretenido. Desde teatro para bebés, cine en la playa, cuentacuentos a la orilla del mar, festival de magia, deporte en familia... Son tan solo un pequeño ejemplo de cómo Benicàssim bulle de actividades para todos.

Sin ir más lejos el pasado fin de semana Benicàssim revivió una nueva edición de Torre a la Vista, con actividades, talleres y visitas teatralizadas que permiten a los peques aprender jugando. Un evento por el que han pasado 6.000 personas y que recrea, de manera lúdica y amable, las invasiones de piratas berberiscos a nuestras costas, poniendo en valor turístico uno de nuestros edificios más emblemáticos como es la Torre San Vicent, del siglo XVI, un Patrimonio recuperado para el disfrute de vecinos y de cuantos nos visiten.

Otro de nuestros espacios más emblemáticos para el público familiar es la plaza del Trenet. Se trata del único parque temático al aire libre dedicado a la historia del ferrocarril donde, cada día, centenares de niñas y niños pueden viajar con sus familiares sobre verdaderas joyas como son los trenes en miniatura que, con tanto mimo, cuida la Asociación de Amigos del Ferrocarril Fartxa, quienes trabajan con el objetivo de conservar desde máquinas de vapor, carbón e incluso hasta las de última generación.

Pero hablar de familia en la actualidad es hablar de diversidad y de los diferentes modelos en los que ninguna familia es más familia que otra. Sea cual sea el modelo que se elija, todos cabemos en una sociedad que forma parte de un proceso de transformación en el que nadie que quiera avanzar puede quedarse atrás.

Alcaldesa de Benicàssim