Acord, diàleg... per una Diputació útil

Comença un nou temps en la Diputació de Castelló, un temps en el qual cadascú, des de les nostres responsabilitats, anem a fer tot el possible per a millorar la nostra província des de la política, ja que la política és l’eina que tenim en democràcia per a donar resposta des de les institucions als problemes dels nostres veïns i veïnes.

M’agradaria, abans de res, posar en valor el treball que ha dut a terme el Govern de la Diputació els últims 4 anys. La mirada municipalista, justa i igualitària ha caracteritzat la gestió del president Pepe Martí i el seu equip, així com la seua humilitat, capacitat de diàleg i d’acord. Moltíssimes gràcies a tots els diputats i diputades que heu donat el millor de vosaltres per a millorar aquesta província. El vostre treball diari ha suposat millorar els nostres pobles i ciutats. No ha sigut una legislatura fàcil, però fruit del vostre treball puc dir que ha sigut una Diputació útil per als ajuntaments.

La ciutadania ha decidit que el PSPV-PSOE liderem l’oposició en la institució provincial, i així anem a fer-ho. Anuncie que anem a fer una oposició constructiva i propositiva, una oposició que sume i que, amb lleialtat i fiscalització, ajude a millorar la gestió diària de l’equip de govern. Els que ja em coneixen saben que no m’agrada la bronca, soc més de buscar acords i punts d’enteniment, la ciutadania no espera de nosaltres l’insult, espera el respecte, el debat que aporta solucions i que deixem de costat la política del no pel no, ja que no és útil i no aporta res a aquesta societat.

Els 10 diputats provincials del Grup Socialista hem tingut o tenim responsabilitats de govern, per tant, sabem que les coses a voltes no es poden fer d’avui per a demà, que hi ha una burocràcia que no podem deixar de costat i que la vareta màgica no la tenim els polítics. Eixa experiència ens ajudarà a poder aportar solucions als problemes que se’ns plantejaran com a institució, i dels quals no evadirem la nostra responsabilitat i aportarem propostes i solucions, sempre que l’equip de govern vulga comptar amb nosaltres.

Tenim molts reptes al davant, assumptes en els quals pense que hauríem d’anar totes i tots junts i units, perquè la política no va de què uns diguen blanc i altres negre, la política també és acord, diàleg i responsabilitat, i nosaltres estem ací per a ser útils als nostres veïns i veïnes. L’aigua, els residus, les carreteres... són assumptes que ens preocupen i que hauríem d’abordar amb consens de tota la corporació provincial.

Els que estem ací ens devem als 135 municipis de la província de Castelló, hem de prendre les decisions pensant en tots ells, i especialment en els pobles més menuts, ja que necessiten més ajuda d’aquesta institució. Representem a tot el municipalisme, per tant, demane que es governe per a tots els municipis per igual, això farà més útil encara aquesta institució i ens sentirem tots més orgullosos de formar-hi part.

Tots i totes tenim l’obligació de treballar cada dia per deixar una societat millor per a les futures generacions, espere que puguem seguir lluitant junts contra la violència de gènere, l’homofòbia, la xenofòbia i qualsevol discriminació per sexe, religió o raça. No podem pegar ni un pas enrere, hem de seguir treballant des de totes les institucions per aconseguir la igualtat real entre homes i dones, tots els dies són 8M i 25N, perquè no serem mai una societat perfecta fins que no aconseguim aquesta igualtat real. És per això que espere que la Diputació no mire cap a un altre costat davant aquests problemes greus que tenim en la nostra societat.

Amb el cor en la mà desitge al proper govern provincial i a la ja presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, els màxims encerts, perquè, com se sol dir, la seua sort serà de tota la província de Castelló.

Reitere que ací estem per a ajudar, perquè l’únic que ens mou és treballar en favor del municipalisme, de la nostra província, i fer-ho des de la política útil, eixa que millora i transforma aquesta societat.

Alcalde de l’Alcora I secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló