Relleu en la Diputació

El passat dimarts va ser el meu últim dia com a diputat provincial a Castelló, i eixe dia estàvem treballant, doncs vam organitzar en el CEPER de la Diputació provincial una jornada amb tècnics municipals i educadors ambientals d’allò que podem fer des de l’administració i la gent per l’eficiència energètica, la producció descentralitzada i amb renovables, l’autoconsum, la vulnerabilitat energètica i com garantir el confort energètic, el nostre benestar i la qualitat de vida, en poques paraules, treballant per una transició ecològica justa fins l’últim dia.

Jo he tingut la immensa sort de formar part del primer govern de la província on el valencianisme d’esquerres ha governat aquesta institució, i amb el company Pau Ferrando, i en un breu espai de temps amb Mari Parra, un dels talents polítics més grans que tenim al nostre País, hem fet transformacions a la Diputació inimaginables sense Compromís al govern. Hem portat pràctiques universitàries a empreses d’interior, fomentat nous models econòmics socials, solidaris i sostenibles. Reflexionat per una nova ruralitat. Sent pioners en educació ambiental, activant infraestructures abandonades reconvertint-les en plantes de compostatge implicant a cooperatives, administracions i universitat. Portant la mobilitat elèctrica i l’eficiència energètica a tot el territori, amb un pla de transició energètica que multiplicarà les instal·lacions de renovables públiques de forma exponencial. Fent les primeres ajudes a l’economia circular i la recollida porta a porta, així com el primer contracte reservat a empreses d’inclusió social des de sostenibilitat. I per suposat, i contra tot pronòstic, hem aconseguit el consens polític en l’aigua, i tot açò sols és una part de la feina feta. Una feina que no haguérem pogut fer sense els funcionaris i sense Lydia, Pau i sense els imprescindibles Joan Antoni Ginés i Laura Castillo. Ara, han arribat altres temps polítics i a David i Maria els tocarà defensar allò aconseguit, el que no és poca cosa. Jo arribat ací sols puc dir, gràcies pel privilegi d’haver pogut treballar pel meu país. Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló