El bien común

Es apasionante ser alcaldesa. Os lo confieso. Escuchar a mis vecinos, atender sus problemas, tratar de darles una solución y ser capaz de trabajar para mejorar aquello que no funciona en el pueblo que te ha visto nacer es un orgullo a la vez que una responsabilidad. Desde la responsabilidad y la humildad, estamos decididos a hacer posible todo aquello que esté en nuestra mano. Y aquello que no lo esté, no descansaremos hasta conseguirlo, porque se trata del bien común y no hay otro objetivo por encima de este que guíe y marque nuestra acción de gobierno.

Este jueves tuve el honor inmenso de convertirme en diputada provincial. El que me otorgó mi presidenta provincial, Marta Barrachina, a la que quiero agradecer que pensara en mí para esta responsabilidad. La asumo con el deber de servir a mi pueblo y con el deseo de exportar a la provincia todo lo bueno que Almassora encarna. Porque es mucho. Así se lo he transmitido a la ya presidenta de la Diputación Provincial, porque sé que desde esta institución, ayuntamiento de ayuntamientos, se puede y se debe ayudar mucho. También he compartido mis objetivos con el que será presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, cuando Ximo Puig disponga. Este jueves tuve la suerte de tratar con él cuestiones de presente y futuro. Porque mi pueblo necesita de su compromiso firme para recuperar servicios básicos como la sanidad, y atender demandas, tan urgentes como la pantalla acústica. Y sabe de mi compromiso firme de estar ahí hasta conseguirlo. Como también lo haremos a nivel nacional. Así se lo he transmitido a Alberto Fabra, nuestro número uno al Congreso de los Diputados, con el que también tuve la oportunidad de compartir la sesión de investidura de la Diputación. Sabe de las urgencias de mi pueblo: regeneración del litoral, refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil y construcción de un cuartel digno para los agentes. Estamos convencidos de que el futuro será mejor para todos. Porque estamos decididos a avanzar a todos los niveles. Comprometidos a trabajar por ese bien común que nos devuelva los recursos públicos perdidos, que resuelva los problemas enquistados y que sea capaz de garantizar el liderazgo que haga de la nuestra una Almassora en grande. Porque no solo lo somos, nos lo merecemos. Con la campaña recién estrenada, el 23 de julio tenemos la oportunidad de decidir. Y yo deseo que Almassora opine desde la libertad por ese futuro que todos merecemos. Que sonría por el cambio que el pasado 28 de mayo se fraguó en nuestro pueblo y que propició nuevos equipos en la Diputación Provincial y en la Generalitat valenciana. Hoy esa demanda ciudadana está más cerca de llegar a la Moncloa. Y lo hará con la decisión libre y soberana de la calle. Esa que nunca se equivoca, sople el viento hacia donde sople. Solo hemos de escucharla, como yo hago cada día, para tratar de mejorar la vida de este pueblo que me apasiona. Gracias, Almassora. Sois lo primero. Alcaldesa de Almassora