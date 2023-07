De finales y de hombres

He visto algunos capítulos de una serie llamada Losers (Perdedores en castellano). Pensaba que nos hablaría de la otra cara de la moneda en el deporte. Uno ya está cansado de oír, leer y ver las gestas de los triunfadores. Me pareció un enfoque brillante que me interesaba mucho.

Nada más lejos de la realidad. La serie cuenta, en realidad, los momentos más gloriosos alcanzados por perdedores. Al final se convierten en inesperados vencedores. Lo de siempre, el elogio al ganador. Aburrimiento puro. Pero intentemos aprender algo. ¿Qué me dice esto? Que a los productores televisivos, y entiendo que a los espectadores, no les gustan las historias con un final trágico. El saber cómo fue que alguien cayó en desgracia. Preferimos, por mucho, conocer cómo obtuvieron la victoria, de qué manera salieron adelante. Con excepciones, claro, pero estas son pocas.

Sin embargo, por otro lado, uno ve el catálogo de las plataformas de streaming colapsado por crímenes reales (y ficticios, por supuesto). Aquí está claro que hay perdedores, víctimas indiscutibles: los asesinados. Además, no siempre se hace justicia; los hay que logran librarse o se desconoce la autoría de los macabros hechos.

¿En qué quedamos, Carlos?

También en novelas se nos presenta una situación semejante. El género negro lleva ya un par de décadas triunfando en las librerías y, al mismo tiempo, los finales felices se imponen en casi todas las novelas; el género romántico, tan en boga, lo exige para considerarse parte de él.

Queremos finales felices, queremos asesinatos. Somos extraños los humanos. Diría que nos agarramos a la llamada senda del héroe, es decir, nuestra preferencia se inclina hacia aquellas historias donde hay sufrimiento, pero todo acaba bien. Es decir, lo mismo que querían en la Grecia clásica de hace casi tres mil años. Leamos de nuevo la Odisea y la Ilíada (mejor en el orden correcto) y veremos que ya por entonces disfrutaban al calor del fuego lo mismo que ahora gozamos bajo los aires acondicionados.

Nos creemos la leche y somos lo de siempre. Una generación más. Parece que todo ha cambiado no ya desde nuestros padres sino desde ayer, desde hace diez minutos, y resulta que lo que nos alegra es que, al final, las murallas de Troya sean doblegadas y que Ulises abrace, tras mil aventuras, a su querida Penélope. Un buen puñado de crímenes por el medio; la sal, el aceite y la pimienta de la narrativa.

Escribo esto ya desde Cinctorres, durante una tarde de lluvia, de tormenta veraniega. Las piedras que conforman la arquitectura urbana, el piar de los pájaros, quejumbrosos del clima que tanto disfruto, la imperturbabilidad de las montañas, rebosantes de verde… Todo eso, supongo, me lleva al corazón y a las entrañas de la esencia humana. Eso y, permítanme, estar releyendo toda la bibliografía de Cormac McCarthy, mi autor vivo preferido hasta que falleció unas semanas atrás —ahora, de los que quedan, ya no me quedo con ninguno en concreto—. El autor de La oscuridad exterior conecta como nadie con la parte humana más primigenia de todos nosotros, un aspecto de nuestra condición que a veces queremos anular y otras se nos escapa desde el interior y deja ver que, en el fondo, somos los mismos gilipollas de siempre.

Quizá hoy no hablo en realidad de nada y hablo de todo. Me senté para empezar una columna de no recuerdo qué y he acabado sintiendo que soy el personaje de una historia. No sé si es bueno. Solo deseo no ser el asesinado, y un final feliz. Lo primero será muy probable. Lo segundo imposible.

Editor de La Pajarita Roja