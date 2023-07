La Porteta de Peñíscola

Hay momentos en los que las emociones nos desbordan y nos encontramos frente a frente con nuestros recuerdos y de esta manera nos despojamos de todo lo superfluo para centrarnos en sentir.

Así me sentí yo en la jornada de ayer al acompañar a mi querido Carlos Caspe en la presentación de su libro, una recopilación de sus vivencias como corresponsal en agencias de noticias y distintos medios en forma de publicación, un regalo para distintas generaciones, que pueden conocer, a través de las instantáneas que atesoraba Carlos, la Peñíscola de las últimas décadas.

Otros, se reconocerán y reconocerán a otros en las fotografías que han retratado momentos extraordinarios de nuestra historia reciente. La visita de un rey de España, de distintos presidentes del Gobierno, actores y actrices ilustres, e incluso entrevistas con astros deportivos llenan las páginas de la publicación.

Pero el alma de esas páginas reside en las miradas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, también protagonistas de lo que nos cuenta Carlos en su libro.

La primera reina de nuestras fiestas, los inseparables amigos peñiscolanos y peñiscolanas, de Julio Iglesias y un sinfín de testimonios más de lo que ha sido Peñíscola en el último tercio del pasado siglo.

En una presentación sin pretensiones nos encontramos más de un centenar de amigos que hemos querido agradecer a Carlos su generosidad en esta publicación.

Un viaje emocional por nuestros recuerdos en los que he tenido el privilegio de participar y no quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias en esta columna. Podría haber destinado estas líneas a todo lo bueno que he vivido estos días, teniendo la oportunidad de jurar mi cargo de nuevo en la Diputación provincial; podría dedicar mis palabras a hablar de lo importante que es la campaña electoral en la que nos encontramos, porque España se juega mucho, muchísimo.

Pero humildemente quiero trasladar hoy a los lectores, la importancia de reivindicarnos como vecinos y vecinas de nuestros pueblos, porque esto nos ancla a la realidad, al territorio, porque no hay nada más emocionante que ver brillar los ojos de tus vecinos al sentirse orgullosos de ver a un amigo cumplir un sueño. Enhorabuena Carlos, de todo corazón.

Alcalde de Peñíscola