Campaña electoral permanente

Esta semana ha arrancado la nueva campaña electoral. Lo sé porque el jueves pasado el amigo de un amigo me comentó algo al respecto. Vamos, que si por el interés que le he puesto se trata, ni me entero de que ha empezado la cuenta atrás para echar por la borda del bajel democrático al despótico Sánchez. Y esto es así, queridos lectores, porque llevamos dos meses de campaña electoral. Una campaña constante, larga, tediosa y pesada. Porque quienes han desgobernado nuestros destinos en lo Universal estos últimos años le están echando todo el cuento del mundo a la lógica transición. Ximo Puig no se marcha ni a gorrazos, y estira los plazos para largarse a su linda casita como si no hubiera un mañana. Y mientras, Pedro Sánchez nos obliga a seguir soportando su inaguantable presuntuosidad un mes más.

Tras perder como perdió los comicios locales y autonómicos debió dimitir de todos sus cargos, dejar el gobierno de la nación en manos de Nadia Calviño y dejar en paz al pueblo español, que bastante hemos sufrido ya en estos últimos años su desaforado egocentrismo. Pero no. Decidió huir hacia adelante, convocar elecciones y obligar a miles de españolitos a aguantar estoicamente el calor estival en miles de mesas electorales a lo largo y ancho de esta negra piel de toro nuestra. Porque mucho se habla del calor que pasaremos los votantes, pero poco, muy poco, se está comentando el suplicio al que se verán sometidos los miembros de las mesas electorales. Doce horas en colegios sin aire acondicionado, en pleno julio. El último regalo de Pedrito Sánchez al pueblo español. Dicen que ya se está buscando acomodo por las instituciones internacionales. Pena me da aquel que lo acoja en su seno. Escritor