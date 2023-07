Us enalteixo, Pare

Sovint l’Evangeli ens presenta Jesús llevant-se de bon matí cap a un lloc solitari i quedant-se a pregar; pujant tot sol a la muntanya a pregar; convidant els deixebles a seure aquí mentre vaig allà a pregar; prosternant-se amb el front a terra i pregant… Però del contingut i estil de la pregària de Jesús no se’ns hi parla.

Pel que fa a l’estil, veiem avui Jesús que prega enaltint i lloant el Pare. Obrir-se al misteri de Déu és experiència radical de la història humana: la persona humana és constitutivament buscadora de Déu.

I quan la recerca humana de Déu s’obre al do del Déu que se li comunica, llavors l’obertura esdevé acolliment agraït al Déu que se li acosta. Per això la pregària de Jesús consisteix a enaltir el Pare, Senyor del cel i de la terra, que es revela als senzills que se li obren confiadament. Aquest fragment ha estat anomenat «perla d’evangeli segons sant Mateu».

En la perícopa anterior (11,20-24) Jesús blasma les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, perquè no s’havien convertit. Havien «vist» senyals de l’acció de Déu, però no s’havien obert a Ell. En justa contraposició ara Jesús prega enaltint el Pare perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos.

Vol dir Jesús que el Pare és el responsable d’amagar a uns i revelar als altres els designis de Déu? No! El llenguatge bíblic sol atribuir a Déu, «causa primera», allò que en realitat és fruit de tot un procés on la persona humana té la responsabilitat d’obrir-se o no a l’acció de Déu.

Molt encertadament sant Joan-Pau II a l’encíclica Fides et Ratio deia que la fe i la raó són com les dues ales amb les quals l’esperit humà s’eleva vers la contemplació de la veritat. A la base de tota la reflexió que l’Església duu a terme hi ha la consciència de ser dipositària d’un missatge que té origen en Déu mateix: el que ella proposa no prové de la seva pròpia especulació sinó del fet d’haver acollit en la fe la Paraula de Déu.

Administrador diocesà de Tortosa