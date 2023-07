Nou Ramón Cid per a Benicarló

El passat dijous, en el ple municipal del mes de juliol, es va aprovar la delegació de competències per a la construcció del nou IES Ramón Cid. Una infraestructura de gran importància per a millorar els serveis educatius de Benicarló, però, sobretot, és una obra que significa que la inversió de més 19,6 milions d’euros queda compromesa i garantida per part de la Generalitat.

I des del PSPV la volem reivindicar com a pròpia, perquè ha sigut gràcies a la bona gestió d’un govern socialista que la nostra ciutat tindrà un nou centre educatiu de referència. Un projecte que va començar quan l’Ajuntament de Benicarló va demanar adherir-se del Pla Edificant engegat pel govern de Ximo Puig, en la sessió plenària del 31 de maig del 2018, i que cinc anys després i amb molt de treball conjunt amb la Generalitat ja és una realitat. Han sigut infinitat de reunions, de l’alcaldessa, amb l’equip tècnic del departament d’Urbanisme, junt amb els tècnics de la Conselleria, així com l’empresa encarregada de l’elaboració de la memòria valorada, la directora del centre i la presidenta de l’AMPA. I no ens hem quedat ací. Gràcies a aquest programa ja s’han dut a terme actuacions al Col·legi Marqués de Benicarló, així com d’altres que estan molt avançades. I igual que en aquest Ple, ja es va aprovar recentment la delegació de competències per a dur a terme la millora de l’altre institut de la localitat l’IES Joan Coromines. Tota una revolució educativa que finalitzarà amb la pràctica remodelació de la xarxa de centres benicarlandos. I tot això fet amb governs socialistes que tant de bé li han fet a Benicarló. Però encara ens queda una cosa, i és esperar que ni el nou govern municipal del PP ni el nou executiu autonòmic de dretes frenen l’avanç que ha suposat el Pla Edificant. Benicarló té pendent la construcció prioritària d’un nou col·legi que tanta falta fa, i els polítics hem de ser capaços de posar tota la nostra capacitat per a accelerar aquest i tant altres projectes necessaris perquè la nostra continue sent la gran ciutat que és. Portaveu del PSPV a Benicarló