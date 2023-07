El debate por excelencia de las elecciones generales recordó al combate en la jaula a que se han desafiado Elon Musk y Zuckerberg. Antes de sentarse, un Sánchez crispado ya había reprochado a su rival que aceptara "un único debate". Su enemigo, dada la saña que le inspiraba, no se dio por enterado así que el presidente del Gobierno lo escindió en "el señor Feijóo y el señor Abascal". El líder del PP se hizo el sordo a la "cantinela sobre Vox", así que el socialista le asestó por cuatro veces que "desconocía su sentido del humor, señor Feijóo, festival del humor". El aspirante le matizó que "los españoles, aunque tenemos sentido del humor, no somos tontos". Ante un interlocutor carnívoro, el político gallego estuvo a punto de remedar a Luis Zahera en As Bestas.