Ahora sí, ahora no

Ayer guardábamos un minuto de silencio en Castellón por el asesinato de una mujer en Antella (Valencia) a manos de su pareja varón. Hubo absoluta unanimidad en reprochar este nuevo crimen entre todos los concejales del Ayuntamiento. ¿Vox también? Sí, claro, Vox también. De hecho, los ediles de todos los grupos permanecimos juntos demostrando respeto por la víctima y en repulsa hacia su asesino.

Anteayer, la presidente de las Cortes Valencianas, Llanos Massó (Vox), junto con los diputados de Vox, guardó también 3 minutos de silencio por este asesinato. En este caso, todos los demás grupos políticos lo hicieron detrás de una pancarta ideológica en la que se leía Contra la violencia machista, mientras que los de Vox lo hacían apartados de la pancarta.

La diferencia es evidente: en Castellón se condenó un asesinato por el hecho de ser un asesinato. En cambio, en Valencia, unos lo condenaban por ser un asesinato (Vox), y los demás lo hacían por ser un asesinato de carácter machista que, traducido, quiere decir que el móvil del crimen fue el mero hecho de que la asesinada era mujer. Cosa que no se sabe aún, pero no seré yo quien lo niegue.

Pero sigamos. Anteayer leía en este mismo medio de comunicación que, en Calella (Barcelona), una mujer apuñalaba a su pareja, varón, hasta asesinarlo. La noticia estaba en una pequeña columna recóndita de este rotativo. Confieso que he buscado hasta la saciedad en los medios digitales para ver si se había guardado un minuto de silencio. Resultado: nada.

Y me sigo preguntando una semana más: ¿Qué diferencia hay entre un asesinato y otro? ¿Por qué se guardan respetuosos minutos de silencio cuando la fallecida es mujer y no cuando el asesinado es un hombre, un niño, un anciano…? ¿Por qué si la violencia es de un hombre contra una mujer merece más repulsa que lo contrario? Todos los crímenes merecen el mismo desprecio. ¿Es por una cuestión de estadística? Y finalmente, ¿por qué no se le puede llamar legítimamente a toda esta violencia intrafamiliar, familiar o doméstica?

¿De verdad es tan difícil entender esto o es que sólo en Vox estamos en nuestro sano juicio?

Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón