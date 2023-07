Una Diputación a pie de calle

La Diputación provincial de Castellón se ha vuelto a poner en marcha. Comienza una nueva etapa en la que los hombres y mujeres del PP vamos a poner las medidas necesarias para garantizar el resurgir de nuestra provincia a todos los niveles y, por extensión, mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los más de 600.000 castellonenses que viven en alguno de nuestros 135 municipios. Ese es el compromiso con el que el pasado 5 de julio me convertí en la primera mujer en asumir la presidencia de una institución -con más de dos siglos de historia- que, tras un paréntesis de cuatro años, debe recuperar su condición de ayuntamiento de ayuntamientos, de casa de todos. El PP ha regresado a la Diputación para generar progreso, oportunidades y liderazgo a nuestra provincia. Para todos y sin distinciones, porque nosotros sí que vamos a gobernar para todos.

Nosotros vamos a construir una Diputación fuerte que defienda hasta el último palmo de nuestro territorio, que ponga en valor la historia, la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos. Queremos una Diputación que ofrezca respuestas a las inquietudes, a los problemas y a las necesidades de los castellonenses, porque todo nuestro trabajo y toda nuestra estrategia política va a girar en torno a las personas.

Voy a trabajar por los intereses de la provincia allá donde sea necesario y reivindicaré nuestros derechos ante quien haga falta. Y es que Castellón no quiere ser más, pero tampoco menos. Necesitamos nuevas infraestructuras que nos den más oportunidades y merecemos más inversión pública desde otras administraciones. No podemos continuar siendo la hermana pequeña de la Comunitat Valenciana y una más de España. Vamos a reivindicar -y a exigir- lo que es justo para Castellón.

Y es que nuestra provincia no puede esperar más infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, como la prolongación de la autovía A-7, como el Parador de Morella, como la regeneración de nuestras costas… Castellón merece un Hospital General nuevo, un Hospital Comarcal de Vinaròs digno y apostar por el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló, la joya de la corona de nuestra Sanidad. También vamos a apostar por el futuro de los pueblos del interior para lo que vamos a facilitar las inversiones que ayuden a generar puestos de trabajo y a adoptar medidas reales para la conciliación familiar. Queremos dignificar nuestro interior y conseguir que vivir en el interior sea una oportunidad y no un castigo. Vivir en el interior tiene que ser un orgullo y no una barrera.

Y quiero que la Diputación sea mucho más que el palacio de Las Aulas. Vamos a trabajar para que la Diputación esté en todos los pueblos de nuestra provincia, presente en las calles, plazas y carreteras, en los polígonos industriales, en los campos y en las playas. Quiero una Diputación abierta y transparente. Quiero que la Diputación esté al lado de los ciudadanos para atender sus demandas e inquietudes. Mi despacho y el de los restantes 13 diputados de mi equipo de gobierno van a estar en la calle.

Y para conseguir tan ambiciosos -y necesarios- objetivos, cuento con un equipo de diputados con experiencia, talento y ganas de trabajar. Aquí no hay más cuotas que las de la nómina del trabajo bien hecho. Es un equipo transversal y versátil al que a cada uno de ellos se le ha asignado una serie de competencias atendiendo a su perfil político y profesional con el objetivo de optimizar el trabajo y, sobre todo, los resultados que vayamos a obtener en beneficio de la toda la provincia.

La ilusión y las ganas de trabajar que tienen todos y cada uno de los diputados del equipo de gobierno provincial se unen a la gran responsabilidad que supone estar al frente de la institución provincial pero con la profesionalidad, el amor a la provincia y la demostrada vocación de servicio de cada uno de ellos emprendemos el camino para volver a poner a Castellón en el mapa y para que esta Diputación vuelva a ser Excelentísima. Ese es mi objetivo. Ese mi compromiso.

*Presidenta de la Diputación de Castellón, presidenta provincial del PP de Castellón y alcaldesa de Vall d’Alba