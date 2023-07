Conciliar a l’estiu

Arriba el 21 de juny. Acaben les classes, comença l’estiu, les vacances, la calor, més vida en família... i el calvari de la conciliació. Sé, i ho veig en el meu entorn més directe, que no és gens fàcil per a les famílies compaginar el necessari descans i esbarjo dels més menuts amb les obligacions laborals, domèstiques o també socials dels pares i les mares.

Campaments, colònies d’estiu, aplecs, escoletes infantils... Són molts els recursos que entren en joc cada estiu per tal de fer més fluid l’encaix de boixets que per a molts suposen les vacances escolars. I ací, la important tradició de campaments de Vila-real, lligada a una activitat associativa tremendament dinàmica, suposa una mà amiga imprescindible per a molts vila-realencs quan arriba l’estiu.

Cada any, a excepció dels de la covid, he tingut l’ocasió de visitar molts dels campaments que les nostres entitats organitzen i comprovar que no pot haver millor lloc on deixar els nostres xiquets i joves. Aquesta mateixa setmana, he pogut visitar, acompanyat dels regidors de Joventut, Javier López, i d’Educació, Anna Vicens, el campament que la Joventut Carmelita (JuCar) està celebrant a la localitat de Viver, on Miguel García i tot l’equip de JuCar ens han rebut de manera extraordinària. Allí, hem vist l’excel·lent treball que els monitors i monitores, de manera voluntària, fan cada dia en la formació en valors cristians i en afavorir la convivència a través de jocs, excursions o tallers de tot tipus.

Són més de 700 xiquets i xiquetes els que cada any gaudeixen dels diferents torns i campaments que organitzen les nostres associacions. A més de JuCar, el Rosari, la Puríssima, els Lluïsos, Pintando el camino en rosa, la Lira o la Consolació, amb els seus més de 100 monitors que esperen cada any una nova edició amb la mateixa il·lusió que els xiquets i xiquetes. Organitzar un campament d’aquest tipus no és senzill: la localització, els menjars, programació d’activitats, neteja, la logística, prendre cura de les necessitats especials que, en temes de medicaments, al·lèrgies o altres poden tindre uns determinats xiquets...

Fer que els xavals se senten a casa, aprenguen a socialitzar, a valer-se per ells mateixa, a valorar l’entorn en el que vivim i els principis cristians que fonamenten la nostra societat i la ciutat que som hui. Per això, vull agrair especialment la tasca que fan les nostres parròquies, congregacions i entitats catòliques en una xarxa de campaments i colònies que no només són un baló d’oxigen per a la conciliació familiar en els mesos d’estiu que reforça i complementa els recursos municipals, sinó també, i sobretot, un lloc per a fer créixer com a persones els nostres xiquets i xiquetes.

També a l’Ajuntament fem un gran esforç per oferir activitats d’esbarjo durant les vacances que permeten una certa flexibilitat a les famílies. L’Aplec de Temps Lliure, que gestiona la Regidoria de Serveis Socials, és un recurs fonamental per a moltes famílies durant l’estiu, que en els últims 10 anys no hem deixat de reforçar, ampliar i millorar: dos torns hi havia quan vam arribar en 2011 i hui l’Aplec no només cobreix totes les vacances d’estiu sinó que també arriba a la resta de períodes de vacances de l’any; així, tenim Aplec de Nadal i Aplec de Pasqua, en tots els casos amb servei de desdejuni i menjador i complementats pel Campus Natura, que gestiona la Fundació Caixa Rural i que suposa un respir fonamental per a les famílies amb fills amb diversitat funcional. És la nostra voluntat, i així ho hem demostrat sempre, seguir reforçant la xarxa i ajudant les nostres entitats en l’organització de campaments.

Per això, per a la pròxima campanya, ja estem articulant iniciatives, a través de les regidories d’Educació i de Joventut, per ajudar els campaments de Vila-real, en la mesura de les nostres possibilitats. Perquè, en aliança amb la societat, junts i juntes, és com Vila-real no deixarà mai d’avançar.

Alcalde de Vila-real