Federico II, el Grande

La vida de este rey me parece una de las más apasionantes de los últimos siglos. Ha pasado a la historia como un genio militar. Cuando Napoleón entró en Berlín obligó a que su estado mayor visitase la tumba del rey prusiano y les dijo que si él aún viviese, ellos no habrían llegado hasta allí. Sin embargo, Federico II, en su juventud, actuaba como un hombre apegado a las artes y repudiaba todo lo castrense. Trató de escaparse a Inglaterra en busca de aliados para derrocar a su padre, de tan harto que estaba de él. Luego, curiosamente, a la muerte de su progenitor, Federico I, el hijo acabó siendo el gran militar de la Prusia moderna. El militarismo germánico, de tan trágicas consecuencias siglo y medio después, comenzó en esa época. Resulta curioso que el mejor general de lo que después se conocerá como Alemania fuera homosexual —Voltaire, a quien hizo traer a su corte, cuando regresó a Francia lo definió como «la putita de Prusia»— y, con su padre en vida, hubiera renegado de lo militar para centrarse en cuestiones artísticas. Le conté esta historia a un amigo. Me dijo que probablemente se trataba de alguien muy creativo y que, justo por eso, se salió de las normas de ejecución militar para innovar y afrontar las campañas bélicas de un modo diferente, inesperado. Todo apunta a que ese fue el motivo de su éxito en una disciplina por la que en principio no sentía ninguna pasión.

Federico II fue capaz de mover a sus ejércitos con una eficacia que solo recuerda a la posterior de Napoleón. Frente a los austríacos, un país mucho más grande que Prusia, se las apañó para proponer batallas en las que los números le fueran favorables o, cuanto menos, igualados. Conjugado con un buen talento táctico, logró vencer casi siempre y convertirse en una pesadilla para María Teresa de Habsburgo, la emperatriz austríaca. Esta mujer, su némesis, estuvo a punto de ser su prometida. Desde luego, la vida de Federico II, llamado después el Grande, resultó muy distinta a como parecía inclinarse durante su primera juventud. Salió de la zona de confort y usó sus dotes para aquello que, en principio, le desagradaba. Quizá, de tanto en tanto, podría resultarnos interesante probar cosas nuevas, evitar aquello que ya sabemos que nos satisface o que se nos da bien y probar a ver qué tal nos va en otros aspectos de la vida. Puede que descubramos habilidades escondidas o que, aplicando conocimientos de otras disciplinas, seamos capaces de encontrar una mirada, un enfoque, distinto al habitual que suponga una innovación. Miguel de Cervantes siempre pensó que pasaría a la historia de la literatura por sus Novelas ejemplares, y que El Quijote era un mero divertimento. Umberto Eco, reputadísimo semiólogo y erudito universitario, alcanzó fama mundial como novelista, una actividad alejada de su campo de estudio. Una vez hablé aquí de las actividades que nos encantan pero que se nos dan mal. En mi caso, por ejemplo, el ajedrez. Hoy creo que estoy hablando de justo lo contrario, de las cosas que, sin gustarnos demasiado, resulta que tenemos un talento innato que hasta nos puede costar un dolor de muelas ejercerlo. No sé qué pondría como ejemplo en mi caso. En fin, que deberíamos, de tanto en tanto, probar a ir en contra de nosotros mismos y tantear actividades para las que no parecemos predestinados. Igual nos sorprendemos. Federico el Grande, aunque en principio no quería ser militar, luego no solo se le dio excelentemente sino que lo disfrutó. Solía cenar en las tiendas de campaña junto a los oficiales de menor rango y, a veces, incluso con la tropa.