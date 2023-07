En las dos semanas que llevamos ya del mes de julio son tres los amigos que me han comentado que sus hijos están trabajando este verano como camareros en bares y restaurantes de la provincia de Castellón.

Me parece una buena cosa que los chavales tengan iniciativa, quieran sacarse unas perrillas y empiecen a enterarse de qué va esto de ganarse el pan con el sudor de su frente… mucho están sudando los pobres estos días.

Pero esto nos debe hacer pensar qué tipo de servicio estamos prestando a nuestros turistas, nuestros residentes habituales de cada verano y a todas las personas que vivimos aquí y que queremos salir de vez en cuando a disfrutar y consumir en los bares y restaurantes de nuestros pueblos y ciudades.

Precisamente, el jueves leía aquí, en el Periódico Mediterráneo, que la hostelería se está nutriendo de familiares y está rebajando horarios por falta de personal.

Y eso es realmente preocupante. Pero aún lo es más si tenemos en cuenta qué servicio estaremos prestando a los turistas, cuando se lo están ofreciendo chavales que no tienen ninguna experiencia ni formación.

Me parece fenomenal que los jóvenes trabajen en sus vacaciones porque no me cabe duda de que esa responsabilidad ayuda a madurar en un mundo en el que les estamos haciendo intolerantes a la adversidad. Pero que empiecen a trabajar y en el minuto uno tengan que estar sirviendo mesas sin la mínima formación y experiencia a la hora de tratar con los clientes me parece, como mínimo arriesgado.

Es lo que hay cuando se trata de contrataciones que buscan personal con baja cualificación… pero creo que es pegarnos un tiro en el pie cuando nos llenamos la boca con la necesidad de atraer turismo de calidad y que deje mayores márgenes de beneficio.

¡Es lo que hay!

Periodista