La negació dels altres

Estimats castellonencs en aquest poble gran amb semàfors. Avui volia parlar del cainisme i de Cain, aquell que negava al seu germà, un esser primari, bíblic. Fou el primer home en tindre melic, en nàixer de dona, en cometre un crim fratricida, en mentir i en fer un incest. Essència bíblica de la humanitat, que explica el perquè hi han tanta borinots i maleits. Però el dia 12 el mateix dia que va morir el gran escriptor Milan Kundera, aquell que va escriure La insuportable levedad del ser, va aparéixer una notícia que m’ha esgarrifat. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Borriana ha donat de baixa a la biblioteca municipal totes les subscripcions que se publicaven en català, que aquí s’anomena valencià. La tristor per la mort d’un autor de l’altura de Kundera s’allarga per la xicoteta mort de la cultura a Borriana. Sembla que ha començat la creuada d’eixos que neguen els drets fonamentals als que no practiquen el sexe, viuen o pensen com ells.

Sers de tarannà primari, ignorants de poques llums, a qui col·loquen de regidors de Cultura en una ciutat d’antiga història i il·lustració. Borriana, bressol del cardenal Tarancón, la gran figura catòlica del segle XX , gens enemic de la seua llengua materna a la vora del riu Anna. Tarancón va estar la bestia negra per a la intransigència durant la Transició. Cal recordar allò de Tarancón al paredón, el crit amb el qual el saludava el feixisme d’aquella època, el mateix que ara renaix, el nostàlgic. Ara, eixe polític, eixe regidor de Cultura tan primària, si tinguere l’oportunitat, traduiria al castellà el Tirant lo Blanc titulant-lo La eyaculación. Discriminació lingüística El xicot, d’una plomà, impedeix el dret dels usuaris de la biblioteca municipal a llegir allò que més podria interessar-los en una llengua oficial, el valencià. Ja tenim ben clar el que és discriminació lingüística, el que és entrebancs a l’accés a la informació o el que és censura. Mentre a l’article 20 de la Constitució que es refereix al dret d’informació llegim en el seu apartat segon: «l’exercici d’aquests drets no poden restringir-se mitjançant ningun tipus de censura». El regidor l’ha restablert des del mateix moment en que el motiu és que estan escrits en català. Milan Kundera, citant a l’historiador Milan Hübl, escriu: «Per a liquidar a les nacions, lo primer que es fa és furtar-los la memòria. Es destrueixen els seus llibres, la seua cultura, i la seua història». Una acció salvatge i caïnita contra la cultura, i els drets ideològics reconeguts en la Constitució. Constitució a la qual el PP i Vox no respecten perquè censuren. Esteu advertits. Ja passegen com si fossen gossos de presa: l’odi, la confrontació, la destrucció i negació dels altres, i a la meua estimada Borriana en tenim la mostra.