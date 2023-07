Hi ha dies en que a la vida no li demane mes que alguna discreta novetat. No molt. Poca cosa. Per exemple rebre una carta.

La lectora segurament recordarà amb gust aquell dia en què a la bústia de casa li va arribar una carta.

No un d’aquells sobres que contenen propaganda, ara propaganda política, sinó un sobre net i sense anuncis de cap mena. Amb una adreça escrita a mà. Amb bolígraf tal vegada. I amb un remitent estimat. La gent jove tal vegada no n’ha rebut, de cartes com aquesta. Però deu saber que això passava, existia, significava intercanvi tranquil i, generalment, amistós. Això, ara, són temps passats.

Avui en dia resulta difícil o impossible i inesperat del tot rebre una carta amb eixes característiques. I per això precisament en vull una.

De fet ho desitge com una utopia. És a dir, cosa impossible. Però el desig de la carta manuscrita em retrotrau a una forma de passar el dia a dia. De viure amb la pressa justa i el pensament posat en la immediatesa per a tenir-lo ben present.

No voldria que una carta significara un temps passat.

Perquè encara que no ho pensem massa sovint, el passat significava massa coses dolentes. No enyore la vida anterior. El que desitge ferventment és una manera diferent de funcionar alguns tics socials. Que funcionen amb un excés d’individualisme i poca solidaritat.

Pas del temps

Rebre la carta significaria, en definitiva, controlar el pas del temps, observar la vida quotidiana amb una presència d’ànim que superara el neguit diari. I no parle tant del personal. Sinó del que la vida quotidiana ens imposa com una mà fèrria que combina el descrèdit de figures publiques i la misèria de situacions que no s’haurien de produir.

La carta , encara que fora amb males noticies, voldria dir que el tracte humà amable i educat funciona per damunt de tot. D’ideologies i de classes.

Ja ho he dit: crec que és una utopia. Però què faria el lector o la lectura sense un ideal de millora. Encara que no siga mes que en les coses xicotetes. I rebre una carta podria significar la empenta necessària per a considerar que és amb petiteses que aconseguim un millor benestar quotidià.

Després, les grans paraules, els sobres plens d’informació anònima, de reclams fatus, d’ofertes innecessàries, poden quedar al reciclatge mentre esperem rebre la carta manuscrita.

Sociòleg i traductor