Al habla la extrema derecha

Ring, ring, ring… ¿Quién es? Le llamo de Vox. Uuuyyyy, ¡Qué susto! ¿No será Ud. Ortolá? Sí, ¿Cómo me ha conocido? Es que he sentido como un calambre al coger el teléfono…

Ah, no se preocupe. Es normal, dicen que somos muy cañeros. Pero bueno, no se fíe porque los que me conocen en persona comentan que soy afable y sonriente. Por cierto, también lo dicen de los demás miembros de Vox del grupo municipal de Castellón como Luciano Ferrer, Alberto Vidal o Arantxa Miralles. No les crea. Yo solo veo en ellos ilusión, semblantes agradables y muchas ganas de mejorar nuestra ciudad.

Motivos para votar a Vox

Pero vamos al grano. Mire, le llamaba para ver si me puede hacer el favor de votar a Vox en las elecciones generales del domingo próximo. Y me preguntará porqué tendría que hacerlo. Es fácil: ¿Conoce a un sujeto llamado Sánchez? Supongo que sí. ¿Conoce a otro sujeto llamado Feijóo? No lo dudo. Pues fíjese, el primero nos ha llevado a la ruina mintiendo desde el principio de su mandato. Ha pactado con separatistas, catalanistas (también de Valencia), con comunistas (sí, de los de la ideología condenada por la UE igual que el nazismo), y con un partido del que forman parte muchos exterroristas que no han pedido perdón por sus crímenes. Es más, les siguen haciendo homenajes.

El segundo dice que hará, pero no hará. Es gallego, ya me entiende. De otro modo, pero también miente.

Y después hay un tercero. Se llama Abascal. Es valiente. Sufrió el terrorismo ese del que hablaba antes. Se fue del partido de Feijóo hace ya más de 10 años porque vio precisamente que su líder, Rajoy, no cambió nada. Defiende lo que importa, lo nuestro: a la familia; a nuestros mayores; la educación de la juventud como mejor herencia para el futuro; nuestra cultura; nuestras tradiciones; la igualdad de todos los españoles; la unidad de España; la conservación de la naturaleza compatible con la agricultura y la ganadería; el medio ambiente concurrente con la reindustrialización; la explotación de nuestros recursos naturales para no depender de otros países… así todo

Pero, lo más increíble es que después lo cumple.

Portavoz Vox en Ayuntamiento de Castellón