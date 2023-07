Menos soberbia y más humildad.

En mi ya larga andadura por el mundo (¡cosas de la edad!) he tenido la suerte de conversar y conocer a personalidades del mundo intelectual, sin llegar a la intimidad ni presumir de ello. Yo era un simple escuchante, absorto por lo que decían y por el cúmulo de saber (sapiencia, mejor) que sus palabras dejaban ver. Uno, tras una breve conversación con estos genios, se sentía reconfortado y situado en su estricta dimensión: una pulguita al lado de un elefante…

Colaboré, como mero auxiliar, en uno de los cursos de José Manuel Rodríguez Delgado, investigador (rozando el premio Nobel), procedente de la Universidad de Yale, junto al Dr. Marín Ibáñez, y recuerdo, casi como nota anecdótica, cuando después de las reuniones periódicas íbamos los tres a comer a la cantina de la Universidad, con nuestra bandejita, como unos estudiantes más. Su humildad, sus modales y su relación eran ejemplares.

También recuerdo una convivencia de tres días con el profesor Mario Bunge en un congreso celebrado en Peñíscola sobre Filosofía de la Ciencia en el ya lejano 1977, quien, como suele decirse, buscó la bondad en la sabiduría. Y escribió más de cien libros y obtuvo el reconocimiento universal por su ingente obra. Murió en 2020 a punto de cumplir los 100 años. Con él tuve el honor de conversar toda una tarde por las playas de la ciudad del Papa Luna. Y, sobre todo, comprobé muy de cerca la humildad del científico y filósofo, modélica.

Ejemplo de sabiduría

Y no sigo. El resultado es que estas personalidades no solo fueron un ejemplo de sabiduría, sino también de bondad y modestia, que, afortunadamente, muchas veces van unidas. Por el contrario, en demasiadas ocasiones, el caso es muy diferente: personas de poca valía presumen, con ignorancia supina, de sus méritos y de sus virtudes, que, son, en definitiva, lo contrario.

Tampoco se trata de llegar al colmo de la humildad como la del propio Sócrates al decir aquello de solo sé que no sé nada (cuando el muy pillín lo sabía casi todo). Pero, hoy nos encontramos con los típicos sabiondos que pretenden hacernos creer que lo saben todo.

Y como decía un autor, cuyo nombre ahora no recuerdo, la verdad es que quien dice saberlo todo es que no sabe nada e incurre, por lo tanto, en una vulgar falacia. Es, salvando la distancia, aquello que decía el humorista: no os fieis de las personas que no ríen porque no son serias. No os fieis tampoco de quienes dicen saberlo todo cuando, en realidad, saben poco.

Menos soberbia y más humildad.

Profesor