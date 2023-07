‘Txapote’, el héroe de la extrema derecha

Cierto es que la rima siempre ha hecho gracia. Sino recuerden la rima del cinco que siempre nos ha hecho reír pese a que nos la conocemos de sobra. Por eso, no me extraña que ahora ese eslogan tan moderno de Que te vote Txapote esté teniendo tanto éxito entre la población no vasca.

Hace 26 años, en 1997, Txapote el asesino disparó dos balas en la nuca a Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP, maniatado en medio de un bosque, con la cabeza tapada. Dos años antes, Gregorio Ordóñez, también del PP, estaba comiendo en un restaurante, cuando el asesino Txapote le disparó un tiro en la nuca. Voceros de la derecha extrema Hoy, más de un cuarto de siglo después, los voceros de la derecha extrema (Vox y los del sector Ayusista del PP, entre los que se encuentra Feikjoo) se revuelcan en el fango de la infamia del desprecio a sus propios muertos, por un eslogan que rima y les hace gracia. Debe doler, y mucho, en el País Vasco. Debe doler, y mucho, a los familiares de los asesinados que la gracieta esté convirtiendo al asesino en el héroe y adalid contra el sanchismo. Pero al resto de España parece ser que le hace mucha gracia. Junto con lo de Perro Sánchez o Corrupsoe que vaya usted a saber qué quiere decir, pero repetido muchas veces, como dijo el ministro de la propaganda nazi Goebbles, se convierte en una verdad. Parece ser que hay gente interesada y con mucho dinero que pretende que el futuro de los próximos cuatro años se construya sobre estos eslóganes pegadizos. Cuidado si después no se los pueden despegar, como las taladrantes canciones del verano, y os pasáis la vida creyendo que Txapote es el que se cargó al sanchismo. Todo un héroe de la derecha. Urbanista