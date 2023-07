Llevamos ya tres semanas en Cinctorres. Las anécdotas se amontonan, pero me sabe mal hilvanarlas amontonadas en una única columna. Me las guardo para ir soltándolas poco a poco. Los campos de lavanda están a punto de ser cosechados. La piscina, abarrotada de gente, me provoca la angustia del que aprendió de niño a nadar y lo ha olvidado. Los rigores del calor extremo, que hasta aquí afecta si no te refugias en la sombra —dar un paso a su cobijo es como viajar a otro país—. La visita a Les Albaredes, una pedanía de Portell abandonada que resultó estar llena de gente.

Pero quizá la anécdota más jugosa resultó ser la visita a la Roca Roja, un muro de piedra hermano de la Roca Parda. Subimos hasta el borde del precipicio, donde constaté, para mi desgracia, que el vértigo que tanto me agobiaba de joven, lejos de mitigarse, con la edad va creciendo.

Pensaba que sería al revés. Para esto y para muchas otras circunstancias, envejecer en lugar de aclarar enturbia y las manías se acentúan. Cumplir años es una paradoja en sí mismo: alienta y desasosiega a la vez. Aunque, si lo miramos bien, esa dualidad bueno-malo está arraigada en la naturaleza humana de tal modo que no nos comprenderíamos de otro modo.

Me desvío, tampoco sé si afortunada o desafortunadamente. Yo quería hablar de la excursión a la Roca Roja en la que lo importante no era mi pánico a las alturas sino el volver a visitar los restos de los sondeos petrolíferos que allí se llevaron a cabo hace más de medio siglo. Mi padre ya me llevó a verlos años atrás, décadas. En los cincuenta del siglo pasado se realizaron diversas prospecciones en busca de oro negro. Eran los tiempos de la autarquía, en los que los dirigentes trataban de lograr el autoabastecimiento total para no depender de los descarriados extranjeros. Resultó una política desastrosa, en general, la búsqueda de petróleo quizá ejemplifique ese fracaso. Aquí, en Els Ports, me cuenta mi padre que hubo quien acabó yéndose a los pozos de Burgos, donde las catas resultaron positivas.

Algo comenté en esta columna hace unos meses, cuando hablé del Mundial de Catar, tan relacionado con la extracción de petróleo. En las siguientes décadas emigraron muchos de los habitantes de la zona, a Castelló, a Valencia, a Barcelona.

Ahora, el futuro, ya turbio de por sí, se ha vuelto un poco más oscuro con el cierre de la fábrica vilafranquina que actuaba, junto al turismo morellano, de espolón en la economía comarcal.

Hablando con alguien que pasa los inviernos aquí le dije que Cinctorres había perdido ya los cuatrocientos habitantes. Él se rió, bastante: «Cuando nieva aquí no llegamos a ser doscientos cincuenta». No tengo manera de saber si exageraba hacia lo mínimo, pero me temo que la realidad no se debe alejar mucho de ahí.

A veces te sientes aquí un poco intruso. El que llega en verano a cosechar el buen clima de estas montañas y que, a la mínima que empieza a refrescar, se vuelve a la capital. El trabajo obliga, supongo. La globalización. La unificación que nos lleva a un mundo de urbanitas para quienes los pueblos son una especie de balneario particular.

Da pena, a la vez que uno ve difícil darle la vuelta a la situación, además de decirse que no está en sus manos. ¿O sí? Las actitudes individuales forjan las colectivas. Me decía el otro día Georgia que hacemos más política como consumidores que a la hora de votar. Eso me puso la piel de gallina. Lamentablemente no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación.

*Editor de La Pajarita Roja