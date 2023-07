No hay mejor plan mañana que ir a votar

Hoy ya no nos encontramos con las estimaciones de votos en los medios, se acabaron las quinielas de qué se juega cada provincia y en cuáles están bailando los diputados, ya no entre partidos, sino entre bloques de derecha o izquierda… porque en los medios de comunicación, en los debates de bar y en las discusiones en casa, parece que el centro ha muerto. Pero no se trata de que en el centro esté la virtud, es que en el centro es donde se juegan estas elecciones generales, que marcarán lo que sea España a partir de pasado mañana… y por supuesto Castellón.

Indecisiones superadas Creo que ya casi todo el mundo tiene claro qué votar, si es que decide ir a votar. Porque las indecisiones acerca de programas electorales --que casi nadie conoce y de los que pocos se fían-- están superadas ya que parece que estas elecciones van de otra cosa. Y es que casi toda la campaña electoral va de ir a la contra. A la contra de tu rival. Ha habido más reproches que propuestas. Y se ha apelado más al voto del miedo a la derecha o a la izquierda que a la ilusión por un mejor proyecto para España. En el ya famoso cara a cara, que sin duda fue un punto de inflexión en la campaña electoral, todos los medios y la mayoría de la sociedad dieron un ganador claro, precisamente cuando planteó más propuestas que su rival… además de por otras razones. No recuerdo unos comicios electorales tan trascendentes, en que nos juguemos una dicotomía tan grande entre los dos modelos de España que nos plantean. Yo tengo claro a quién voy a votar, y seguro que muchos de ustedes también tienen claro a quién voy a votar. Pero lo realmente importante es que ustedes, teniendo claro o no a quién quieran votar, mañana no tienen mejor plan que ir a votar. Periodista