No et deixis vèncer pel maligne

La paràbola del blat i el jull respon a una de les qüestions més candents en el diàleg cristià amb els no-creients, així com per tot cristià en el seu esquema mental guiat per la fe cristiana: Per què Déu permet el mal? L’argument a rebatre és molt antic. Si Déu és summament bo i totpoderós, no hauria de permetre l’existència del mal amb víctimes: o no és tan poderós com diu el Credo cristià o no és tan bo com pensen els cristians.

Sovint la hipocresia acompanya aquests debats: es reclama que Déu no permeti la mort de víctimes innocents en la guerra però es justifica la fabricació d’armament; volem que Déu impedeixi els accidents de trànsit però que no ens tregui la llibertat de conduir com ens dona la gana. Jesús situa la qüestió dins l’àmbit de la responsabilitat humana. La dignitat d’una persona El Catecisme de l’Església Catòlica ho ensenya clarament: Déu ha creat l’home racional i li ha donat la dignitat d’una persona dotada de la iniciativa i del domini dels seus actes (nº 1730). La llibertat implica la possibilitat de fer el bé i el mal, de créixer en perfecció o de defallir i pecar (nº 1732). La llibertat fa l’home responsable dels seus actes (nº 1734). L’antropologia cristiana reconeix i contempla la persona humana responsable d’adherir-se lliurement a l’impuls atractiu de Déu o al del Maligne: és el plantejament de la paràbola del blat i el jull, exclusiva de l’evangelista Mateu, en què Jesús no fa un discurs filosòfic sinó que corregeix la pretensió dels deixebles d’anar a arrencar el jull erigint-se en jutges dels altres. No ho feu pas! No fos cas que, arrencant el jull, arrenquéssiu també el blat. La tasca de segar amb judici definitiu correspon a l’Amo del sembrat que, al temps de la sega, és a dir, al final dels temps, dirà als segadors: «Arrenqueu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-los». La temptació dels qui, creient-se blat pur, volen arrencar ells el jull ja ara és anul·lar el missatge de la conversió. Administrador diocesà de Tortosa