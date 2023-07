A las urnas y en chanclas

Hubo un tiempo en el que las jornadas electorales en los pequeños municipios servían para lucir ese traje de domingo en unos colegios convertidos en puntos de encuentro donde poder conversar y compartir las anécdotas de la jornada. Incluso había quien a ojo pasaba lista del que ejercía o no su derecho al sufragio, mientras otros celosamente ocultaban sus preferencias atornillados en el grueso tejido de las cabinas y, en ocasiones, jugando al despiste.

Los más osados, preguntaban a sus vecinos por el sentido de su voto y, no pocos, ni preguntaban: daban por sentado las preferencias del otro. Era una fiesta local antes de que se acuñara aquello de la fiesta de la democracia.

La vieja escuela

Este día electoral en pleno mes de julio, con los aires saharianos en plena efervescencia, no tendrá nada que ver con aquellos episodios de la vieja escuela. La estética cambiará y ya no se verán los zapatos betuneados, ni siquiera aquellas camisas planchadas para la ocasión. Serán las elecciones de las chanclas camino de las zonas de baño, la gorra y los pantalones cortos. No faltará la nevera ni las toallas. Las prisas por hincar la sombrilla en primera línea serán la prioridad en una jornada en la que no habrá corrillos a los pies de los colegios y a pleno sol.

Porque unas elecciones en pleno verano es como comerse un mantecado en pleno julio o brindar con granizada un nuevo año. Cada cosa tiene su tiempo y por muy fieles que seamos a esta fiesta, resulta complicado compaginar vacaciones con los derechos y las obligaciones.