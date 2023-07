Primera petició al nou govern valencià

Fa pocs dies es va formar el nou govern valencià. La meua enhorabona i el meu primer desig: sort i encerts. L’endemà de la presa de possessió del nou Consell, em vaig dirigir oficialment al gabinet de la nova consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, per a sol·licitar una reunió de treball, a la major brevetat possible, per a tractar el traspàs de la residència de gent gran Llar Sagrada Família, que gestiona l’Ajuntament però és competència autonòmica.

El traspàs de la residència és una qüestió fonamental per a nosaltres com a equip de govern. També per a la corporació municipal, perquè tots els partits vam estar d’acord en demanar a la Conselleria que assumira les seues competències. Així, per unanimitat, ho vam votar al ple municipal del mes de març de l’any passat i vam aprovar l’inici dels tràmits per a transferir la gestió del servei.

Per a qui encara no conega la situació, la resumiré de manera senzilla d’entendre. Cada any destinem de recursos propis de l’Ajuntament un milió d’euros a la gestió de la Llar Sagrada Família, tot i que la residència no sols és d’àmbit local. En ella es dona servei a persones d’altres municipis i això és un greuge comparatiu perquè una part important dels impostos que paguen els vallers i valleres es destinen a pagar este recurs social.

El traspàs de la residència no el demanem per caprici polític, ni perquè no vulguem fer-nos càrrec. Ho demanem perquè la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius diu que la seua gestió és de competència autonòmica. Mentre altres municipis no han d’assumir esta despesa, la Vall sí que ha de fer-ho. Això suposa un evident desavantatge econòmic respecte a altres ciutats, ja que a la nostra província només la Vall d’Uixó i Benicarló ens trobem en este cas.

La pandèmia de la covid-19 va posar en el focus les residències i des de l’Ajuntament vam haver de redoblar els esforços personals i econòmics per a garantir la salut i el benestar de les persones que resideixen en la Llar Sagrada Família. I ho vam fer convençuts que era allò que teníem que fer en un dels moments més difícils que hem viscut com a societat. Tot i les dificultats vam aconseguir arribar a la vacunació sense cap contagi, perquè vam fer tot allò que estava a les nostres mans per a cuidar a la nostra gent gran.

No podem oblidar-ho. Vam aprendre molt d’aquells mesos tan durs, en els quals la nostra prioritat va ser blindar la residència. Però també vam entendre que era necessari adaptar la situació a la llei valenciana i que la Generalitat valenciana assumira la seua gestió. Amb el Govern del Botànic vam fer passos endavant. El més difícil sempre és arrancar el procés administratiu i burocràtic i eixe és un treball que ja està fet. Per això la meua primera petició de reunió al nou govern valencià ha sigut per a seguir avançant en este traspàs i que el compliment de la llei siga efectiu. No estem demanant res que no ens corresponga.

Sense excusa

Hem sigut exigents en este tema amb el Govern del Botànic i continuarem sent-ho amb el Govern del PP i de Vox. El canvi polític en la Generalitat no serà per a mi una excusa. Qui vulga treballar perquè la Vall seguisca avançant i creixent em trobarà. No vaig a caure en la trampa del sectarisme ni del partidisme. Per això continuaré defensant els interessos de la nostra ciutat, com he fet fins ara. Estic segura que en eixe camí em trobaré amb el nou govern autonòmic i que treballarem per a construir des del diàleg i l’enteniment. No entenc la política d’una altra manera.

I no sols per a aconseguir el traspàs de les competències de la residència. També per a seguir impulsant projectes de transformació de la Vall. El Govern del Botànic va apostar per la reindustrialització pagant el pont de connexió entre els polígons. Una via de col·laboració que farà possible ampliar el sòl industrial perquè noves empreses puguen vindre i les que ja estan puguen créixer. Eixe serà el meu mirall, perquè des de l’Ajuntament volem continuar treballant braç a braç amb les administracions superiors pel futur de la nostra ciutat.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó