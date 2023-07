100.000 gràcies

El passat diumenge Espanya va donar una lliçó més de democràcia davant aquells que intenten destruir tot el que hem avançat en els darrers anys. Les urnes van deixar clar que no volien un govern dirigit per l’extrema dreta jugant amb els drets i les llibertats de les persones. Parafrasejant al recordat i símbol de l’activisme LGTBI, Pedro Zerolo, recordaré que «en la nostra societat caben tots, mentre en la seua no». Això no és el que volem al nostre país i la nostra ciutadania, lliurement, ha posat al Partit Popular i Vox en el lloc que els pertoca, el de l’oposició.

Just fa dos dies, la portaveu de l’executiva provincial del PSPV de Castelló i coordinadora de campanya, Ruth Sanz, va escriure un article molt encertat en aquest mateix diari en què escrivia la frase No passaran. I efectivament, l’impuls del Partit Socialista i el bloc d’esquerres ha frenat als ultres, al contrari de la tendència que ocorre a tota Europa. Espanya no vol ser com Itàlia, en què es discrimina les mares lesbianes o es retira la prestació a qui no té res per a posar-se a la boca.

Contra totes les enquestes i previsions dels mitjans de comunicació de dretes, contra els insults, les mentides i la manipulació, la ciutadania va reforçar el paper del PSOE atorgant-li 100.000 vots a la província de Castelló, el millor resultat en més d’una dècada, i més diputats a tota Espanya dels aconseguits en 2019. Els espanyols i espanyoles han apostat per un model de convivència i progrés que res ha de veure amb el panorama obscur que s’albirava pels qui pensen diferents a ells. Perquè això és així. Els drets a l’avortament, a l’eutanàsia o al divorci no obliguen ningú a practicar-los, mentre que les dretes advoquen directament per eliminar-los. Em pregunte on està la llibertat que tant propugnen, eixa llibertat que han pervertit fins a desdibuixar el seu significat real.

Però res d’això passarà gràcies als 100.000 vots dels castellonencs i castellonenques i també de molts milions d’espanyols i espanyoles que mereixen una abraçada ben forta. Un agraïment en forma d’estabilitat, de governabilitat i de polítiques que milloren la seua vida en el dia a dia.

Model progressista

Eixe és el missatge en el qual s’han de traduir els resultats electorals, continuant apostant per un model progressista que governe per a la majoria, sense discriminar, sense mirar pels amiguismes, aprovant mesures que beneficien els qui més ho necessiten.

Però no només sent agraïment pels resultats. En aquests moments sent orgull. Orgull d’un partit històric que durant 144 anys ha sigut la punta de llança dels majors avanços en drets i llibertats d’Espanya i d’Europa.

Som referents gràcies al PSOE i això ho dirà per sempre la història. Vam construir l’estat de benestar sobre lleis pioneres i avançades i ho continuarem fent amb serenitat els pròxims quatre anys perquè tenim un projecte fort i clar.

Mentre el Partit Popular s’ha dedicat a contar mentides i agitar el fantasma del terrorisme, el PSOE i Pedro Sánchez han demostrat que no només hem dut endavant grans lleis, sinó que tenim molt de futur al davant per tal de continuar construint el país, creant ocupació i millorant els serveis per a la ciutadania.

I no vull oblidar-me de tots els i les militants socialistes que han treballat de valent durant esta campanya perquè el nostre projecte arribara a cada casa i a tots els integrants del Comité Electoral del PSPV provincial que s’han deixat la pell recorrent tota Castelló.

A ells i elles, sou el viu exemple del que representen les sigles del PSOE, esforç, treball i honradesa.

Secretario general del PSPV-PSOE de la provincia y alcalde de l’Alcora