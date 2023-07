Fast and Furious és el nom de la saga cinematogràfica que ací a Espanya han volgut traduir, de forma prou encertada, com A todo gas. Més enllà de les aventures del seu protagonista Dominic Toretto, crec que el títol ens ve més que al pél per descriure, en part, el govern del Partit Popular a la ciutat de Castelló. I és que la senyora Carrasco s’ha dedicat a desdir-se de les seues promeses, a canviar el discurs i les reclamacions que feia a l’oposició per tot el contrari, «a todo gas».

La veritat és que no va tardar massa a demostrar que una cosa era estar a l’oposició i altra el govern, i en menys d’una setmana va passar de demanar consensos en temes que ella considera de ciutat, a actuar unilateralment via decret en aquestes mateixas qüestions. Va passar de dir que els assessors de l’ajuntament eren una despesa política innecessària i gent «enxufada», a incrementar en un 10% les seues retribucions, i no és que a l’ajuntament li sobra aquest personal, però si et passes quatre anys dient que és una despesa que cal eliminar i després no ho fas, estàs enganyant a la gent. A la cua dels ajuntaments La senyora Carrasco ha posat a Castelló a la cua de tots els ajuntaments. Tots, des d’Almenara a Vinaròs i de Vila-real a Morella, han fet ja els seues plenaris d’organització municipal. No obstant, des de la investidura del dèsset de juny, el Partit Popular ni tan sols ha convocat les comissions informatives, no siga cas que l’oposició estiga informada. I ara ve el tema de les retribucions. Ja els avise, el PP els està fent trampes, diuen que estan baixant la despesa però no diuen que es redueix perquè per ara són menys regidors de govern dels que teniem en la passada legislatura. La senyora Carrasco, amb el tema dels sous, s’està rient de la gent de Castelló. Mentre que quan estava a l’oposició feia creure que tots els mals tenien a veure amb del jornal de l’alcaldessa, ara que encapçala la corporació municipal fa una reducció ínfima, que no passa de ser simbòlica, i Donde dije digo, digo Diego. I açò ho ha fet esperant que passaren les eleccions, perquè clar, per a la dreta primer va l’estratègia partidista, i després, si queda temps, la ciutat de Castelló. Malament comencem. Concejal de Compromís en Castelló