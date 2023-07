Digamos que hablo del PP y de Feijóo

Querid@ lector/a, hicieron la campaña que quisieron, la más posibilista en beneficio del partido y su candidato, incluso sabiendo que era negativa para el país, la política y la ciudadanía. Han destacado por violar las esencias al no presentar argumentos ni alternativas en asuntos que, actualmente, en España y en la UE tienen carácter sagrado: la lucha contra la desigualdad y el cambio climático, por la igualdad real y efectiva de la mujer, por el papel reformador de la política…

Violaron códigos éticos de la relación política al contar mentiras, insultar a la oposición, considerar ilegítimo el gobierno y a sus miembros, manipular medios y encuestas… Se negaron a respetar principios democráticos como el de asistir a debates para defender su propuesta desde el contraste con otras. Usaron en contra de las víctimas y en beneficio propio el dolor del terrorismo. Se negaron a entender y aceptar como riqueza la variedad política, cultural y administrativa de España. Cantaron la victoria antes de tiempo y hasta anunciaron que sabían el número de diputados (168) y tenían preparada la lista de ministros. Era tal la chulería y seguridad que el candidato manifestó que por debajo de 150 diputados era un auténtico fracaso y que si no llegaba a gobernar se iría a casa.

La noche del disgusto

Y así, sucesivamente hasta el fracaso final. Pero, lo peor, es que esta gente no sabe hacer otra cosa. No cambian. ¿Qué pasa ahora? Que la misma noche del disgusto, esa en la que vieron que posiblemente no lo iban a tener fácil para gobernar, en vez de aceptar la realidad, de reflexionar sobre la simple idea de que en la España que ha superado el bipartidismo no se puede ser gobierno sin reconocer su pluralidad y diversidad, sin dialogar y sin considerar ni tejer alianzas con otros, empezaron a construir otro bulo, otra mentira al margen de la Constitución. Ahora piden que gobierne la fuerza más votada y no la que más respaldo tenga en el Congreso de Diputados.

¿Que de quién hablo? Digamos que hablo del PP y de Feijóo.

Analista político