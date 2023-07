Los engaños de Carrasco

Esta semana hemos podido comprobar cómo la actual alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha pregonado a los cuatro vientos que se rebaja el salario la friolera cifra de 2.356 euros al año, o lo que es lo mismo, 196 euros al mes. Una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta el sainete de la Sra. Carrasco durante los últimos cuatro años sobre lo elevado del sueldo de la anterior alcaldesa.

Pero no queda ahí la cosa. Lo que no cuenta Carrasco es que, al tiempo que se baja el sueldo 2.356 euros al año, se nombra a sí misma presidenta de Reciplasa, empresa pública encargada del tratamiento y gestión de los residuos urbanos de la zona centro de la provincia de Castellón, cargo que no ostentaba la anterior alcaldesa, Amparo Marco, y por el que Carrasco va a embolsarse como mínimo 3.600 euros al año.

Solo hay que hacer una suma y una resta: sueldo rebajado de la alcaldesa 76.197,88 €, más 3.600 € de Reciplasa, arroja un total al año de 79.797,88 €. Si a eso le restamos el sueldo de la anterior alcaldesa, 78.554,52 €, podemos comprobar cómo Begoña Carrasco a final de año va a cobrar 1.243,36 € más que Amparo Marco.

Vender humo

Un engaño más de la alcaldesa de la derecha a las vecinas y vecinos de Castelló, que se ha limitado a vender humo durante sus años de oposición y durante toda la campaña electoral. Carrasco ha llegado a la alcaldía con engaños y todo apunta a que esa va a ser su tónica habitual durante todo el mandato, porque durante el mes y medio que lleva gobernando son muchas las mentiras que hemos tenido que oír sobre la autonomía de las fiestas, la falta de traspaso de áreas, la desconexión de las cámaras del centro, las negociaciones con la oposición, la eliminación de las tasas de las terrazas, el paseo Ferrandis Salvador,...

Sra. Carrasco, como dice el refrán, consejos vendo que para mí no tengo. Los vecinos y vecinas de Castelló se merecen un gobierno de fiar, se merecen un gobierno que vele por los intereses de la ciudadanía y no por los suyos propios.

Sra. alcaldesa, póngase a trabajar, deje de bloquear el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y no engañe más a la ciudadanía.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló