Renovables sí, però no així

Dimarts al primer ple de la Diputació de Castelló, els diputats de Compromís, David Guardiola i Maria Fajardo, van presentar una proposta per aconseguir un acord unànime per oferir suport legal als pobles que, com Borriol, ens veiem afectats per megaprojectes impulsats per grans elèctriques. Tot feia preveure que comptaríem amb el suport del PP, ara al govern de la Diputació, ja que fa uns dies es van reunir amb alcaldes de pobles afectats per la Magda per oferir-los aquest suport. De fet, la nova presidenta va anunciar mesures similars a les que Compromís plantejàvem. Desconeixem si la coincidència és casual o causal. Ens importa ben poc.

La sorpresa va ser que la proposta va ser rebutjada per PP i Vox. No sabem si aquesta decisió té interés partidista, però als pobles afectats ens importa ben poc. Volem que la Diputació, l’Ajuntament d’Ajuntaments, tinga una postura clara i defense els pobles, siga de qui siga la proposta. Aquesta decisió ens preocupa enormement, com també les declaracions del nou president de la Generalitat, Carlos Mazón, defensant un impuls de les macroplantes. No sabem si açò ha condicionat el seu vot, però el que és cert és que quan podien triar entre complir la seua paraula amb els pobles, o del contrari, fer cas al líder autonòmic del seu partit, han preferit fer cas a les ordres partidistes i abandonar els pobles. Compromís estem a favor de la implantació de les energies renovables, però no a qualsevol cost. No volem fracturar el nostre territori ni vendre al millor postor els nostres termes. Fomentar l’ús d’energies netes A Borriol apostem per l’autoconsum energètic, per això, hem engegat la primera comunitat energètica al nostre poble, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i fomentar l’ús d’energies netes i tenim prevista la instal·lació de plaques solars sobre la coberta del poliesportiu municipal. Amb aquest projecte de creació de la comunitat energètica Borriol ens sumem a la transformació del model energètic, facilitant a la ciutadania l’accés a una energia més neta i més econòmica. El camí necessari cap a les renovables no podem pagar-lo els de sempre. Volem renovables, sí, però no a qualsevol preu. Alcalde de Borriol