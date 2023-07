Desconectar para reconectar

Agosto, el mes del calor y las vacaciones, es una oportunidad única para desconectar y revitalizar nuestra mente y espíritu. Sin embargo, si las expectativas sobre estas no se gestionan adecuadamente, podría verse afectado nuestro bienestar psicológico. Ansiamos unas vacaciones tan perfectas que, si no vemos cumplida tan alta expectativa, se pueden convertir en una fuente de ansiedad. Aceptar que no todo saldrá exactamente como lo planeado nos permitirá disfrutar más del presente y reducir la frustración si surgen imprevistos, que saldrán. Otra estrategia es realizar una desconexión digital, pues las redes sociales y las notificaciones constantes originan distracciones innecesarias. Establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos, priorizando el contacto con familiares y amigos, ayudará a fortalecer las relaciones personales.

También conviene hacer énfasis en el concepto reconectar. Reconectar con uno mismo durante las vacaciones, alude a la idea de que este periodo es una oportunidad para volver a conectar con lo importante, que suele perderse de vista en la cotidianidad. Con frecuencia, a causa de las responsabilidades laborales o académicas, se dejan de lado actividades que nos hacen sentir plenamente realizados o mediante las cuales encontramos un grado de expresión emocional muy valioso , por lo que las vacaciones son el momento ideal para retomarlos. Por lo tanto, reconectar con uno mismo implica orientar la atención a la propia persona, no intentando desconectar de las preocupaciones a través de la evitación de este tipo de pensamientos, sino más bien desde una actitud de aceptación, sin juzgar, a través de la introspección. Por último, no podemos olvidarnos de viajar, pues estimula el cerebro gracias a la novedad y la aventura que supone, mientras cuerpo y mente se renuevan y se alejan de la desazón, llenando nuestra imaginación de recuerdos inmejorables que evocaremos en el futuro. Como dijo Agustín de Hipona: «El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página». *Psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)