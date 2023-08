Festes patronals a Benicarló

En un ple extraordinari d’agost, més induïble de vacances i de festes patronals, es porte a aprovació unes festes que enguany compleixen els 500 anys d’història.

Pocs dies abans del seu inici ja deuen quedar poques coses per a contractar i perfilar, l’anterior equip de govern així ho va intentar deixar, tot preparat, i el nou equip de govern alguna cosa haurà intentat millorar o fer-la al seu criteri i gust.

Ja tenim els components de la comissió de festes, la reina i dames, la mantenidora i la programació, aprovada per comissió informativa.

Les penyes, part fonamental de les festes

Aprofito per a donar l’enhorabona a la reina i dames. Agrair als components de la comissió de festes per tot el treball fet al llarg de l’any per a organitzar els diferents actes. Felicitar a la mantenidora de les festes, Candela Romero, fundadora del projecte social Polseres Candela. No em puc oblidar d’aquelles associacions, culturals, socials i esportives que ens enriqueixen tot un any, però que ens mostren el seu treball en dies de festes. També als cossos i forces de seguretat i sanitaris que vetllen per nosaltres quan estem tots de festa, com també tot el treball que fa la brigada d’obres i serveis del nostre ajuntament. I les nostres penyes, part fonamental d’unes festes que sense elles no serien el mateix. 9 penyes i la coordinadora que aglutinen la joventut del nostre poble i que omplin d’activitats, per a totes les edats, la programació festera.

Ara estem a l’espera que el nou equip de govern faça la cessió de l’espai a la coordinadora de penyes que els vam proposar l’anterior equip de govern, el local del carrer Crist de la Mar, on vam treballar de valent en condicionar-lo per a ells.

Esperem que allò que vam iniciar per a millorar la gestió de les penyes siga una realitat prompte, així materialitzarem una reivindicació històrica dels nostres joves i fer més grans les penyes amb allò que vam preparar en favor d’ells. Haguera sigut molt positiu tindre’l ja operatiu, està tot preparat a falta de signar la sessió per part del nou equip de govern.

Tan sols em queda dir que gaudiu de les festes patronals, gaudiu dels actes programats i mantenim la ciutat neta per poder presumir de poble respectuós. Bones Festes.

Portaveu del PSPV a l’Ajuntament de Benicarló