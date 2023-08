Miente, que algo queda

Miente, miente, miente que algo quedará, cuando más grande sea una mentira más gente la creerá. Una frase que se atribuye a Medion de Larisa, consejero de Alejandro Magno, y que repitió unos siglos después Joseph Goebbels, mano derecha de Hitler.

También en Nules esta forma de entender la comunicación política tiene sus adeptos. Y ya llevan varios años practicándola aunque sin éxito, pues la población no es tonta. El último intento está siendo protagonizado por la oposición de Nules –PP y Vox-- a razón de los salarios acordados en nuestro Ayuntamiento para esta legislatura. Tras el pleno de organización para la legislatura han sido varias las publicaciones que han hecho en redes, vídeos e incluso panfletos para tratar de desinformar a la población, con mentiras, ocultación de información o verdades a medias. Han dado cifras inciertas. Han publicado los salarios en bruto (no lo que percibimos, que es en neto) sin concretar que daban las cifras en bruto, para tratar de engrandecer los salarios.

En las cifras totales dadas no han minorado la parte de indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados (plenos, comisiones o juntas de gobierno) de los concejales liberados que, al estarlo, no perciben dichas indemnizaciones. Tampoco han restado del gasto total el puesto del concejal de Obras que, hasta ahora, era coordinador de la misma área como trabajador y se debería restar el coste de este segundo puesto que no se ha cubierto por nadie.

Indemnizaciones por asistencia

También han ocultado que se ha procedido a actualizar, al alza, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, aquellas que perciben los concejales de la oposición. También se ha subido y, sobre ello, nada han criticado.

Respecto al salario y al coste del alcalde, por poner un ejemplo comparativo, en la nómina de julio del 2023 el coste para el Ayuntamiento sigue siendo inferior respecto a las nóminas que percibía mi antecesor en el cargo, del Partido Popular. Y no ya de lo que percibía a mediados de 2015, cuando finalizó su mandato, sino también de lo que percibía cuando empezó en el cargo en junio del 2007. En el pleno de este mes mostré dos nóminas comparativas para demostrar que era verdad lo que digo: una de julio del 2023 y una de agosto del 2007.

En otras legislaturas, cuando los populares gobernaban, actualizaron salarios y los revisaron al alza. Por ejemplo, en 2011 aumentaron las indemnizaciones por asistencias al pleno en un 75%, las de la junta de gobierno –que solo percibían miembros de equipo de gobierno-- en un 53% y las comisiones informativas en un 26%. Pero claro, como lo hicieron ellos, estaba bien. Si lo hacemos los demás, está mal.

Por cierto, ¿han escuchado a la oposición de Nules criticar los salarios aprobados por sus respectivos partidos en otras instituciones? Por ejemplo, la presidenta de la Diputación de Castellón se ha subido el sueldo respecto a su antecesor, pasando de los 74.300 euros a 89.500 euros, en bruto.

Pero callan, porque son de los suyos. Porque para ellos las cosas no están bien o mal… depende de quién las haga.

Alcalde de Nules