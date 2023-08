Seguridad y Emergencia

¡Oh, sorpresa! Ayer la ciudad se despertó con un sobresalto. El acuerdo PP-Vox en el Ayuntamiento de Castellón es una realidad. ¿Sobresalto? Sí. Para algunos, que Vox llegue a las instituciones y que, además, tenga cargos de gobierno, es una anomalía.

Sin embargo, lo asombroso hubiera sido lo contrario. Cuando más de 10.500 castellonenses votaron a Vox en las pasadas municipales era por algo. Me atrevo a decir que un altísimo porcentaje, si no todos los votantes del Partido Popular, pedían a gritos, como los de Vox, un pacto que hiciera más estable la gobernabilidad de la ciudad.

En Vox somos de fiar. No engañamos. Seremos leales a lo pactado. Formaremos una piña con el resto del equipo de gobierno municipal para suplicio de aquellos que nos quieren estigmatizar y que, en realidad, son los únicos intolerantes.

Profesionales del trabajo

Considero que los cuatro concejales que nos unimos ahora al equipo de gobierno somos profesionales del trabajo. Tenemos a Luciano Ferrer, farmacéutico, concejal en la anterior legislatura y exalcalde de municipio, con una experiencia más que rodada en municipalismo. Contamos con Alberto Vidal y con Arantxa Miralles. Ambos vienen del ámbito privado y, como yo mismo, no necesitábamos de la política para sobrevivir. Estamos por vocación de servicio, convencidos de la bondad de lo que defendemos. Me consta que todos estamos dispuestos a trabajar como si no hubiera un mañana. En mi caso, como abogado, sé lo que son los agobios, las premuras. Arantxa sabe lo que es ganarse el salario levantando todos los días la persiana a las 5.00 de la mañana, aunque sus titulaciones le permitieran ejercer otras labores quizás más vistosas. Alberto, como su segundo apellido indica, es un Guerrero del trabajo.

Los que nos conocen saben bien que solo nos guía el deber de buscar el bien común.

En mi caso, asumiré la concejalía de Seguridad y Emergencias, aunque lo que todos tenemos por seguro es que la emergencia es la mejora de la vida de los castellonenses. Castellón ya tiene el Gobierno estable y fuerte que merece.

Portavoz Grupo Municipal Vox Castellón