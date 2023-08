Ya tenemos médico en la playa

La playa de Almassora ya cuenta de nuevo con consultorio médico después de años cerrado. Desde que tomé posesión como alcaldesa, mi propósito fue claro, mejorar la calidad de vida de mis vecinos, y ahí la sanidad juega un papel fundamental.

A principios de junio, la anterior Conselleria de Sanitat anunció que reabriría el consultorio del Pla de la Torre, el nombre de Almassora volvía a figurar en el plan de vacaciones, pero el problema vino después cuando este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento. Los días fueron pasando y las instalaciones seguían cerradas, sin fecha prevista, así que nos pusimos en contacto con el departamento de salud de Castellón porque nos preocupaba y mucho el asunto.

Tanto yo personalmente como la concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, nos reunimos en dos ocasiones con responsables del departamento de salud de Castellón para intentar encontrar una solución. El argumento esgrimido fue que no había médicos en la bolsa de trabajo para poder contratar, así que se nos dijo que si nosotros, el Ayuntamiento, encontrábamos uno se podría estudiar su contratación, en caso contrario seguiría cerrado.

Así que empezamos a hacer gestiones, a preguntar, a llamar a diversas puertas hasta que una doctora de Almassora nos dijo que ella podría pasar consulta, pero, por horarios, solo dos días a la semana por la mañana. Vale más poco que nada. Hablamos con el departamento de salud de Castellón para agilizar su contratación como, finalmente, así ha sido y el consultorio ya está operativo los martes y jueves.

Más de 3.000 almassorins

Sabemos que nuestros vecinos se merecen un mejor servicio, un consultorio durante todo el año, porque en la playa viven más de 3.000 almassorins. Es nuestra reivindicación y así se la haremos llegar a la Conselleria de Sanitat, al igual que la urgencia de que se retomen las especialidades en Pío XII o la necesaria reforma del centro de salud de la calle San Pedro.

La realidad de lo que ha sucedido en el consultorio del Pla de la Torre es la que es y una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Resulta llamativo que desde las filas socialistas defiendan ahora que la decisión de reabrir el consultorio fue un planteamiento suyo. Habría que recordarles que su plan de verano a nivel sanitario fue papel mojado. Fue solo un brindis al sol y no se puede mentir a sabiendas con el único propósito de colgarse méritos que no son propios.

Las promesas hay que materializarlas y, en el caso de Almassora, el PSOE lo único que hizo fue anunciar una cosa que no llevó a cabo. Ha sido este equipo de gobierno el que ha logrado que haya médico en la playa, aunque me comprometo a trabajar para que se incremente este servicio.

No nos vamos a conformar, pero como medida de urgencia y dado que ya estamos en agosto hemos creído conveniente garantizar un servicio sanitario en nuestra zona litoral para evitar desplazamientos al pueblo durante estas fechas. Estamos aquí para facilitar la vida a nuestros vecinos y con este espíritu trabajo a diario.

Alcaldesa de Almassora