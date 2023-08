La polémica del tabaco

Este fin de semana es el primero que los fumadores podrán volver a saciar su vicio en las terrazas de los bares y restaurantes de la provincia de Castellón desde el tsunami de la pandemia que nos arrolló hace más de tres años. Estos dos primeros días previos en los que ya se han vuelto a ver los cigarrillos en las mesas ha habido polémica, como suele pasar cada vez que hay cambio de normativa en el ámbito que sea.

Que conste que yo no soy fumador, ni lo he sido nunca. Pero, en este caso, permitir que los que quieran puedan hacerse su cigarrito mientras se toman un café, una cerveza o lo que les dé la real gana me parece razonable. Y no lo digo porque me parezca bien que alguien pueda fumar a mi lado y yo me pueda tragar parte del humo sin comerlo ni beberlo. Lo digo porque en nuestra sociedad practicamos una hipocresía que me toca las narices y juzgamos con una doble moral todas aquellas cuestiones que nos pillan de canto.

Pero lo cierto es que, aunque todos estemos de acuerdo, especialmente los especialistas sanitarios, en que fumar es una auténtica aberración que mata...

Y aunque todos estemos de acuerdo en que el sistema sanitario tiene sobrecostes inasumibles para tratar las enfermedades que provoca, o agrava, el tabaco...

Y aunque todos estemos de acuerdo en que los fumadores incomodan habitualmente a la gente que tienen a su alrededor cuando se fuman su cigarrito...

Aumentar la recaudación

Lo cierto es que en España es legal, está aprobado y el Gobierno sube y sube continuamente los impuestos sobre el tabaco con la supuesta intención de disuadir acerca de su consumo, aunque muchos sospechemos, de manera fundada, que lo que pretende es aumentar su recaudación, al coincidir siempre con la subida de otros tributos.

Así que, mientras no lo prohíban, y aunque no me guste, yo sí entiendo que dejen fumar a los que quieran en las terrazas.

Y si no, que prohíban el tabaco.

Periodista