Torre de la Sal ens importa

Des de l’equip de govern de progrés de Cabanes som totalment conscients de la problemàtica endèmica que tenim des de fa massa anys a Torre de la Sal amb l’execució d’un PAI urbanístic que no arriba mai a la fi. En les darreres setmanes ens hem reunit amb totes les parts, per tractar de donar una solució definitiva al conjunt del veïnat afectat.

Estem parlant d’un PAI amb un grau d’execució urbanístic actual del 75%, i esperem que en un termini relativament curt puguem veure acabades aquestes obres. Des de l’Ajuntament ens hem compromés amb el veïnat a posar en marxa una sèrie de solucions en matèria de manteniment de zones que ja estan recepcionades, i són competència de l’Ajuntament, per a donar la imatge que el nostre poble mereix. De fet, les meues companyes de l’anterior equip de govern ja van fer fa uns mesos una inversió en l’avinguda central de quasi 300.000 euros en enllumenat, infraestructures i jardineria, i el nostre objectiu prioritari és continuar treballant en la mateixa línia.

Una prioritat

Per a nosaltres Torre de la Sal i el seu veïnat són una prioritat, i tot allò que estiga en les nostres mans anem a fer-ho. Ara bé, hem de ser conscients que com que no està el PAI acabat, en totes aquelles zones que no estan recepcionades, no podem actuar, i així ho vam traslladar en una reunió que vam tindre fa uns dies amb Comervi, l’agent urbanitzador del PAI, el qual es va comprometre a treballar de manera coordinada amb nosaltres.

Tenim la sort de comptar amb unes platges naturals úniques i fantàstiques, rodejades de vegetació, que són un goig per a tots els qui les visiten i gaudeixen. Cabanes és un poble amb una gran riquesa cultural, paisatgística i mediambiental, amb les platges, els parcs naturals del Prat Cabanes-Torreblanca i el Desert de les Palmes i un patrimoni mil·lenari. A poc a poc i sense pausa anem a fer novament de Cabanes el referent a la Plana de l’Arc.

Alcalde de Cabanes