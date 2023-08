El 17 de junio tuvo lugar el pleno de investidura para esta legislatura en el Ayuntamiento de Nules. Por tercera legislatura consecutiva, logré ser investido alcalde. Esta vez con 11 votos a favor (los de Centrats en Nules (CeN), PSPV-PSOE y Més Nules) fruto del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre las tres fuerzas políticas unos días antes.

Desde ese día, en diferentes publicaciones (redes sociales, notas de prensa…) e intervenciones en plenos del Ayuntamiento, el PP (sacó en las elecciones locales del 28 de mayo el peor resultado de su historia) se ha referido al gobierno municipal como pacto de izquierdas. Y lo hacen de forma despectiva. Como si ser de izquierdas o de derechas fuese bueno o malo. Y sí, demuestran nuevamente su apuesta por la política de frentes: los míos, los otros; los buenos, los malos; los que están conmigo, los que están contra mí. Esa división de España en dos, de Nules en dos, que tanto daño nos ha hecho como sociedad, como país y como pueblo. Siempre hemos sido críticos con esto.

El acuerdo de gobernabilidad lo hemos hecho con quienes estaban dispuestos a hacerlo. Y no es un pacto de izquierdas, ni de derechas. Es un pacto de Nules y para Nules. Para seguir trabajando por todos los ciudadanos de Nules. Para seguir defendiendo Nules ante quienes no son justos con nuestro pueblo. Fruto del acuerdo se ha elaborado un programa de gobierno conjunto, en el que se han incorporado el 100% de las propuestas del programa electoral de Centrats en Nules (CeN), y no hemos tenido que renunciar a uno solo de nuestros compromisos. El acuerdo, del que somos la fuerza mayoritaria, nos permitirá desarrollar nuestro programa.

Como ya saben, CeN es un proyecto vecinal. Nuestros afiliados y votantes son plurales, de todas las ideologías, a los que nos une Nules. Somos capaces de dejar de lado lo que nos separa para trabajar por lo que nos une. Y, por supuesto, tenemos siempre la mano tendida al resto de partidos que quieran sumarse y trabajar solo por Nules, dejando ideologías de lado.

Después de las elecciones nos sentamos a hablar con todos los partidos políticos con representación al objeto de estudiar las alternativas para la gobernabilidad de Nules. También nos sentamos con el PP a una reunión, pero quedó patente desde el primer momento que el PP de Nules no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con CeN. De hecho, los populares ofrecieron un pacto de gobernabilidad a PSOE y VOX con el único objetivo de que CeN no gobernase. Y no se llegó a ese acuerdo porque PSOE y Vox rechazaron el mismo. Pero… ¿Y si PSOE (en un caso hipotético) hubiese aceptado? ¿Para el PP también sería un pacto de izquierdas? ¿O como era algo que hacían ellos sería un #PactoparaSalvarNulesdelasGarrasdelosMalvadosdeCentrats y todo justificado y bonito?

Y aunque no se lo crean, porque para ellos es algo inconcebible, gobernaremos para todos. Seguiremos gobernando para todos: los de derechas, los de izquierdas, los de centro, los que pasan de política e ideologías. Para toda la ciudadanía.

