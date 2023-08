Competències del Govern

Supose que a hores d’ara ja hauran escoltat en diferents ocasions el que la dreta que governa l’Ajuntament de Castelló no para de repetir, que el seu govern tenia un cost per la ciutat de 204.000 euros menys que el de l’Acord de Fadrell i que els seus regidors cobraran per competències, és a dir, segons les responsabilitats tindran una retribució o altra. Cosa que a priori semblaria correcta, si no fora perquè a la pràctica, estan fent el contrari d’allò que diuen, i les seues declaracions són una burla a la ciutadania de Castelló i el Grau.

Primer de tot cal dir que al primer acord que han arribat les dretes ha sigut el de les seues retribucions, és el primer que van pactar i votar junts. Després, corrents i per tapar la notícia, van anunciar les diferents cadires que ocuparien cadascú d’ells. I ja per acabar, un dia després, van anunciar l’acord de govern, però d’això ja parlarem amb calma altre dia, perquè hi ha molta mandanga.

De les retribucions de la dreta sols dir que el govern del PP i la señora Carrasco està fent el contrari que afirmava en campanya i durant aquests quatre anys d’oposició. Si la senyora Carrasco ha criticat de manera virulenta els jornals de l’Acord de Fadrell, i per ella eixes retribucions eren les culpables de tots els mals de Castelló, ara el seu govern tindrà un cost de 30.000 euros més a l’any, però sols aquest 2023, perquè mentre l’Acord de Fadrell van mantenir retribucions durant tota la legislatura, ells ja han aprovat que any a any es revisaran els sous i els pujaran.

Burlar-se de la gent

I el problema no està en el fet que un regidor o alcaldessa cobre per la seua feina, el problema és burlar-se de la gent, estant quatre anys dient que la despesa del govern era un dineral i ara gastar més diners, això és enganyar a la gent.

Una de les mentides que més ha repetit el PP és que els regidors cobraran per competències, això diuen amb la boca ben plena, però hi haurà regidors que cobraran 59.000 euros per gestionar 134.000, encara que la menció d’honor és per la regidora que cobrarà 61.000 euros per ser tinent d’un dels sis districtes de la ciutat i no tindrà cap altra competència, tot molt proporcional.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Castelló