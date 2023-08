Dos templos gastronómicos

Esta semana he visitado dos de los mejores establecimientos hosteleros de la provincia: el bar Las Planas, en el Grau de Castellón, y el restaurante Club Palasiet en Benicàssim.

En el primero me metí entre pecho y espalda medio bocadillo de sepia y otro medio de longaniza, tortilla y tomate. Un placer para los sentidos. La casa acompaña estos almuerzos con unos mejillones que uno debe probar al menos una vez en la vida.

En el segundo, acompañado por mi familia, comí una paellita de Castellón. Un arroz extraordinario, con pollo, conejo, caracoles, costilla, judías, tirabeques, alcachofa y un poquito (apenas nada) de pimiento. Una magnífica opción para el domingo a mediodía, se lo aseguro.

El caso, queridos lectores, es que los dos locales estaban abarrotados. Y en los dos trabaja un personal muy atento, profesional, cariñoso, cuidadoso con los detalles y, sobre todo, comprometido con el trabajo bien hecho. No es cierto eso de que en la hostelería española no hay buenos profesionales. Los hay, por supuesto que los hay. Lo que ocurre es que no hay suficientes para la ingente oferta actual y resulta imposible que todos los bares y restaurantes cuenten con personal preparado y eficaz. La ley de la oferta y la demanda hace que estos buenos profesionales hallen acomodo en locales en los que las condiciones laborales superan cualitativamente a las de la media del sector, esto es así. Precisamente por eso tiene aún más mérito el éxito que han logrado estos dos establecimientos, pues se basa en la calidad, no en el precio o la rapidez.

Si queremos que esta provincia reciba un turismo de alto poder adquisitivo, necesitamos realizar una oferta de calidad. Si queremos que nos visiten desde EEUU, Alemania, Francia, Suecia o Australia, por poner un claro ejemplo, debemos esforzarnos para conseguirlo.

Quiero aprovechar esta humilde columna para felicitar a los equipos de ambos restaurantes. A los empresarios, los cocineros y a los camareros. A todos.

Escritor