Vacaciones: descanso y balance

Las vacaciones son el momento de desconectar para recargar las pilas y volver a trabajar por los valleros y valleras al 100%, después de un año intenso en el que hemos vivido dos campañas electorales, una de ellas para las elecciones municipales. Pero también este tiempo de descanso me sirve para echar la vista atrás, desde la calma y desde fuera de la vorágine del día a día, y hacer balance de lo pasado y de lo que puedo aprender de ello para el presente y el futuro.

Hace unas semanas, tras las generales, me preguntaban donde estaba el techo del PSOE en la Vall, dado que, como en mayo, volvimos a ser primera fuerza y a ganar las elecciones. No puedo saberlo, porque en cada elección municipal desde 2015 hemos aumentado en número de votos. En las locales 2023 hemos mantenido el número de concejales y hemos obtenido más votos que en 2019, en un contexto complicado para la marca socialista y en el que una ola conservadora ha entrado en muchos ayuntamientos e instituciones superiores. La Vall es una honrosa excepción. La resistencia, como muchas personas me han comentado.

Es un balance positivo, aunque sin caer en la trampa del exceso de confianza. Los resultados del mes de mayo reconocieron el trabajo bien hecho y nos marcaron el camino a seguir. Por eso esta legislatura será la de la transformación de la Vall y se materializará todo el esfuerzo realizado en los últimos años, en los que hemos creado una marca propia, hemos liderado los retos de futuro de la Vall, hemos marcado la agenda política y hemos puesto encima de la mesa proyectos de ciudad para los próximos 40 o 50 años. Y eso que el pasado mandato no ha sido nada fácil.

Por eso, después de todo lo que hemos pasado, los valleros y valleras pueden tener la seguridad de que si vuelven a venir tiempos difíciles daremos la cara y los afrontaremos con solvencia, como hemos hecho durante la pandemia y con las consecuencias de la guerra en Ucrania. La pasada legislatura hemos demostrado que sabemos liderar el rumbo de la ciudad aún cuando ha atravesado algunos de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Somos una ciudad más preparada que hace cuatro años para superar las dificultades que surjan.

Dejando ya atrás las vacaciones, el final del mes de agosto y el principio de septiembre serán clave para que eche a rodar al 100% el proyecto al que la ciudadanía ha querido darle continuidad por tercera vez consecutiva. Somos un gobierno fuerte, consistente y estable, con 12 concejales, uno por encima de la mayoría absoluta. Esto es importante para hacerle frente a la ola ultraconservadora que ha llegado a muchos municipios, a la Diputació de Castelló y a la Generalitat. Y también para afrontar con garantías los proyectos de presente y futuro que necesita la Vall d’Uixó.

Como hasta ahora, voy a seguir gobernando desde el diálogo, anteponiendo el proyecto común para nuestra ciudad a los intereses partidistas y defendiendo los valores de la responsabilidad, la seriedad, la dedicación y la honradez. En los últimos años hemos encarrilado muchos proyectos que ahora van a empezar a ejecutarse: ampliación del polígono Belcaire, construcción del nuevo CEIP Rosario Pérez, segundo pabellón polideportivo, nueva piscina de verano… Sin olvidar los 13 millones de euros de fondos europeos que harán que la Vall sea más respetuosa con el medio ambiente, más moderna y más alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y preparada para los retos de futuro que tiene el mundo.

Gracias a los Next Generation acabaremos la adecuación del Camí de l’Aigua, construiremos el Museu de la Fàbrica de la Llum que tanto lleva esperando, rehabilitaremos la Torre de Benissahat, ampliaremos el ayuntamiento para dar mejor servicio a la ciudadanía y ser más eficientes, rehabilitaremos integralmente la Colonia San Antonio, mejoraremos el entorno del acueducto y renaturalizaremos el aparcamiento del Paratge de Sant Josep, adecuaremos la calle Guzmán…

Son actuaciones que con fondos propios tardaríamos más de 15 años en hacerlas y serán realidad antes de 2027. Ya estamos en marcha.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó