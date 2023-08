La rúbrica

Viure de renda és una expressió que s’utilitza per a definir qui no treballa i es manté amb béns que ha heretat o ha rebut de diferents orígens. Expressió que pot definir el nou equip de govern de Borriana. Va arribar a governar en una situació econòmica que res tenia a veure amb la que vam heretar en 2015. De deutes a comptar ara amb quatre milions de romanents disponibles per a dedicar-los a noves inversions. Però, en els més de dos mesos que porten al capdavant del consistori, l’única cosa que han fet ha estat continuar els projectes iniciats per nosaltres.

Encara no tenen clar ni qui s’ha d’encarregar de cada regidoria, ja que, des del 17 de juny, hi ha hagut reorganització d’àrees, dedicacions i renúncies de regidors. Això demostra l’interés que tenen per la nostra ciutat.

L’única cosa que els demanem és que es posen ja a treballar i, almenys, que continuen i concloent els projectes que vam iniciar els i les socialistes. Per posar un exemple, els caragols d’Arquímedes a la Serratella. Ja comptaven amb totes les autoritzacions, amb el projecte redactat i 1,4 milions d’euros disponibles. Quan pensen començar les obres? O la reobertura del Museu de la Taronja que va tancar el 2012 amb un muntó de problemes per la mala gestió del Partit Popular i que nosaltres hem anat resolent. Sols faltava el vist i plau de Conselleria per a continuar amb el procediment. Els ho vam deixar tot amanit. Què pensen fer?

I les inversions pendents dels fons europeus? El 2016 vam aconseguir una subvenció de 10 milions per a actuacions com la passarel·la del Clot, el carril de ciclovianants de la carretera del Grau, l’edifici de Serveis Socials i el carrer de la Boscs. Però també en vam deixar d’altres en marxa, com l’entorn de l’Arenal, la Casa de Cultura o el Museu Arqueològic. Totes les inversions han d’estar acabades i pagades abans de final d’any. Ara plantegen modificacions i retards que, sense dubte, faran que no puguen estar finalitzades dins el termini i això suposaria perdre la total credibilitat davant les institucions europees.

Senyors i senyores del PP i Vox, deixen ja de viure de renda i comencen a treballar per Borriana.

Portaveu PSPV-PSOE de Borriana