Seguretat en l’aire

Deia Martí Luter: «Tot el que es fa en este món ho fa l’esperança», i l’esperança és sinònim de fe. La que tenim tots nosaltres quan emprenem un viatge. L’altre dia vaig conèixer de prop l’anomenat 'overbooking', o excés de venda de places per part d’una companyia aèria, en aquest cas, Vueling, filial d’Iberia, companyia de bandera espanyola, símbol del transport aeri des dels temps de Franco. És indescriptible la frustració que s’advertia en la cara dels usuaris afectats, quan es van assabentar de que a l’agencia de turisme havien comprat un bitllet d’avió sense que prèviament algú els informés que existia la possibilitat d’un excés de vendes. Ningú els va preguntar si admetien eixa possibilitat, amb l’avantatge d’una reducció del preu del bitllet si ho acceptaven, tal com exigeix la llei.

Ja a l’aeroport, amb la maleta facturada, va i els diuen que no hi havia places. Poc abans de facturar la maleta els van dir que si volien assegurar el dret a tindre un seient, havien de pagar la quantitat de 58 euros. No ho acceptaren, suposaven que eixe dret ja el tenien, perquè un avió no és un autobús urbà on es puga anar dret. De moment. La peripècia els va semblar envoltada d’un cert sadisme, estafa, o extorsió amb tota regla, per que el lloc que se revenia era el seu. Una estafa i una extorsió admesa per l'Administració Europea, i Espanyola. Tanmateix, no per aixó deixa de ser esperpèntic i injust.

Un bitllet de transport, a canvi d’un preu ja fixat, compleix les condicions legals d’un contracte. No informar al client de la possibilitat de que no es puga complir el servei, per la existència de excés de vendes, trenca eixe contracte. La companyia aèria va vendre més bitllets que espai tenia. Això significa que hi ha seients que han estat venuts dues vegades. Aquesta venda es feta temps abans. Durant aquest temps, la companyia aèria gestiona els diners de milers d’usuaris, amb una rendibilitat clara i elevada. Si aplegat el moment de l’embarcament, hi han llocs buits per la incompareixença d’usuaris, aquestes estan amortitzades, puix la companyia no torna els diners. Si no hi han, apareix l’overbooking'.

Potser l’explicació siga un malentès provocat aposta. Quan vols comprar un bitllet d’avió, el que realment t’ofereix la companyia d’aviació, mitjançant l’agencia de turisme, però no ho diuen, és una opció al lloc. Es cobra com si fora ja una compra ferma, encara que en realitat aquesta sols es confirma en el moment de la facturació de l’equipatge. Si te informaren adequadament, la inferioritat de la teua situació respecte de la companyia, la incertesa, el dubte de si podràs o no pujar al avió, t’obligaria a pagar un suplement per garantir l’accés. Això, clar i ras, es diu xantatge: o pagues més o pot ser no tindràs lloc. La inseguretat jurídica del compliment del contracte provocada per qui té la paella pel mànec deuria de ser declarada il·legal.