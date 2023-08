El Mundial de Vox

¡Enhorabuena campeonas! Es el grito que sale del alma de tantos españoles que amamos el fútbol después de la consecución del título mundial. Y lo damos por el deporte, por el fútbol, por España, y por ellas.

Hay que aprovechar la ocasión para celebrarlo por todo lo alto. Quizás hasta dentro de muchos años las chicas no vuelvan a conseguir esta gesta, porque ya se sabe: unas veces se gana y otras se pierde. El fútbol es así.

Pero sobre todo hay dos motivos que pueden impedirlo y que tienen un mismo origen: Sánchez. ¿Y qué tendrá que ver el culo con las témporas? Muy sencillo.

En primer lugar, que a las puertas de otra investidura Frankenstein, gracias a los liberticidas enemigos de España, dentro de cuatro años no tengo claro que España exista tal y como hoy la conocemos, ni como la hemos conocido durante siglos, esto es, una nación unida, fuerte y soberana. No sé si para entonces el rojo y gualda significará algo más allá de la añoranza de lo que un día fuimos.

Por otra parte, todavía es más grave el asunto. No sé si dentro de cuatro años, ellas estarán en condiciones de ganar otro mundial por sí mismas. Me explico. He reiterado en numerosos foros, (ahí está la hemeroteca), que la ley sueltavioladores, o ley del solo sí es sí, no va a ser nada en comparación con las leyes trans. Y si no, al tiempo. ¿Se imaginan a un Messi o a un Ronaldo, autopercibiéndose mujer y por tanto jugando en la selección femenina de su país? Pues no se lo imaginen. Esto ya es una realidad con las leyes trans. Por eso, entre otras nimiedades, un transpreso ha dejado preñada a una mujer en una cárcel; hay menores de edad, por cierto, sobre todo ellas, que siendo todavía menores de edad, van a quedar mutiladas de por vida; hay hombres que entrarán en los vestuarios femeninos…, y mejor no sigo. En definitiva, son leyes anti persona, anti sentido común, y lo peor, anti mujer.

Si España deja de ser España y la mujer deja de ser mujer, es imposible que España gane otro mundial femenino. Elemental. En Vox, cada uno desde su nivel de responsabilidad, defenderemos ambas cosas: a cada mujer y a España.

Concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón