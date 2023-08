Governar i tindre educació

En política les formes són importants, més quan ocupes un càrrec de responsabilitat i més quan és de representació de la ciutadania. I els dic això, que és obvi, perquè sorprenen les formes que l’alcaldessa del Partit Popular lluïa en un article del 'Mediterráneo' fa unes setmanes. Un article on l’alcaldessa de Castelló es referia a l’oposició com gent que fem «ruido» i «exhabruptos» i tenim «falta de rigor» a l’hora de parlar de Castelló i l’Ajuntament.

Vosté i jo ja sabem, que quan algú insulta enmig d’una discussió o opta per la desqualificació de l’oponent, és bàsicament perquè no té cap argument. I que la senyora Carrasco vulga insultar a aquells que li posem sobre la taula les seues mancances i contradiccions parla molt d’ella, ara, que cap dels assessors que té al voltant li hagen fet veure que una alcaldessa ha de saber mantenir la compostura i argumentar en volta de desqualificar ja em preocupa més, i em preocupa per la imatge de la nostra ciutat. Eixe soroll i falta de rigor a què ella es refereix, és perquè Compromís li donàvem pressa perquè distribuiré competències i es posaren a treballar, entre altres coses que les escoletes pels xiquets i xiquetes de dos anys de La Marina, el Pinar i el Vicent Artero estigueren a principi de curs i les famílies els i les puguen portar, en volta de paralitzar l’Ajuntament i estar canviant d’organigrama i de regidories cada vegada que el seu «jefe» de València toca el xiulet.

Eixa falta de rigor era per recordar-li que en aquests moments l’Acord de Fadrell ja havíem fet dotze comissions informatives ordinàries on l’oposició fa preguntes i propostes i ells porten zero, ja veuen, dotze a zero. També li hem recordat que després d’estar quatre anys parlant de «gasto político inecesario» el govern de les dretes, tindrà dos assessors de govern més i costarà 30.000 euros més a l’any. I clar, això li ha molestat molt, i ha optat per l’insult.

Jo que soc un demòcrata convençut crec que la gent té dret a canviar d’opinió, ara si quan et trauen les vergonyes, optes per l’insult, ni eres una persona educada, ni una bona representant de la teua ciutat.

Portaveu del Grup Municipal Compromís Castelló.