Treballem pel nostre poble

Vila-real ha sigut, històricament, una ciutat amb pes polític, econòmic i social destacat. No sols per haver esdevingut la segona ciutat en població de la província, la 15a ciutat de la Comunitat Valenciana i un pol econòmic fonamental del nostre territori gràcies a puixança de l’agricultura, des de finals del segle XIX i principis del segle XX, i de la indústria ceràmica en l’últim mig segle; en els seus orígens fundacionals, Vila-real ja va ostentar una posició destacada com a ciutat del Braç Reial de les Corts del Regne de València i, amb la consolidació de la monarquia parlamentària sorgida de la Transició, el desplegament de l’Estat de les Autonomies i el desenvolupament dels òrgans de representació democràtica, Vila-real ha anat guanyant quotes de presència institucional i política. Per la indiscutible importància històrica, econòmica i social de la nostra ciutat però també, i sobretot, pel talent i vàlua dels nostres ciutadans i ciutadanes, representants dels diferents partits polítics.

Com a resultat dels últims processos electorals municipals, autonòmics i generals, aquesta presència de vila-realencs i vila-realenques a les diferents institucions polítiques fora de la nostra ciutat ha aconseguit un nivell que podríem anomenar històric. Per això vull dedicar aquestes línies a felicitar als homes i dones que en els pròxims anys ocuparan càrrecs més enllà del nostre Ajuntament i que tindran l’oportunitat de treballar per Vila-real des d’altres instàncies de poder i decisió. Sens dubte, representen una oportunitat també històrica per a fer avançar la nostra ciutat.

Des de l’ajuntament d’ajuntaments, la Diputació de Castelló, on a més de jo mateixa com a diputat del grup socialista, Vila-real estarà representada pel vicepresident d’Infraestructures i Bon Govern, Cooperació i Carreteres, Héctor Folgado (Partit Popular); i Maria Fajardo, diputada de Compromís. A Les Corts Valencianes, seran tres les vila-realenques que ens representaran i que treballaran per la nostra ciutat i per tots els valencians i valencianes: Dora Llop (PP), Silvia Gómez (PSPV) i Mònica Àlvaro (Compromís). El nou govern autonòmic del president Mazón també ha designat a una vila-realenca, Marisa Mezquita (PP), com a directora General de Planificació i Serveis de Labora. I com a resultat de les eleccions generals, dos vila-realencs han pres possessió com a diputats al Congrés: Alberto Asarta (Vox) i Alberto Ibáñez (Sumar).

A tots i totes, els reitere la meua enhorabona per aquesta nova oportunitat de treballar pel bé comú des de diferents institucions i sobretot de demostrar el seu compromís per fer avançar Vila-real. Per això, ja els anuncie que aquest mes de setembre els convocarem a una trobada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vila-real per a encetar una col·laboració estreta, parlar sobre els problemes, reptes, oportunitats i necessitats de Vila-real.

Davant aquesta representació històrica en les institucions, és la meua voluntat, i així els ho transmetré a totes i tots, que treballem junts i juntes pel nostre poble des d’on estiguem, amb independència del partit polític al qual pertanyem. Perquè la nostra ciutat és primer i els nostres veïns es mereixen que col·laborem i anem de la mà, i perquè no entendrien que no aprofitem l’oportunitat històrica que suposa comptar amb representació en tantes instàncies polítiques.

Una representació que, com ja he dit, és històrica, però que ho pot ser més, atés que encara poden ser més vila-realencs i vila-realencs els que ocupen càrrecs a la Generalitat. Esperem que siga així, com també confiem en què prompte es puga conformar un Govern central on també Vila-real compte amb una representació.

Tan prompte com els diferents governs estiguen més conformats i estables, els convocaré per compartir amb ells la situació de Vila-real i totes les oportunitats que hem d’aprofitar en els pròxims anys; per a demanar-los col·laboració i per a comptar amb ells i elles per a treballar per Vila-real. Perquè la nostra ciutat amb cor de poble seguisca avançant. Perquè treballant junts i juntes, Vila-real avança.

Alcalde de Vila-real