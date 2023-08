Prioridades

Encaramos la recta final del mes de agosto y el equipo de gobierno de Castellón no ha bajado la persiana este verano por vacaciones con un único objetivo: atender las demandas de los vecinos de la ciudad, que son muchas y llevaban mucho tiempo atascadas. Y añadiría una segunda razón: preparar todo para que la vuelta a la ciudad de los castellonenses sea efectiva desde el punto de vista de los servicios municipales.

Han pasado dos meses y medio ya desde que tomé posesión como alcaldesa, por mandato de la ciudadanía, un tiempo que es muy corto y a la vez ha dado para mucho, puesto que ha sido muy intenso, tanto como ilusión y pasión he puesto, junto con los miembros de mi equipo de gobierno, en recibir la cartera de trabajo y en ponernos a gestionar.

Tres han sido los pilares que han sustentado la acción de gobierno. El primero de todos, y prioritario, ha sido la limpieza. En julio pusimos en marcha un plan que reforzó los medios técnicos y humanos vigentes para multiplicar las labores de limpieza, tanto en fechas como en vías públicas, una decisión que ya ha alcanzado también a los barrios. Hasta 25 grupos periféricos de la ciudad –y seguimos...-- han visto baldear sus calles, algo inédito hasta la fecha según relatan muchos de ellos. Todos son Castellón, y todos merecen disfrutar de los mismos servicios y atenciones. Y ya puedo anunciar que, a partir de este mes de septiembre, vamos a iniciar una campaña especial de limpieza de grafitis, para eliminar los dibujos que degradan nuestro centro urbano.

La segunda cuestión es la seguridad. Somos conscientes de que los delitos en la ciudad, pese a estar dentro de valores normales para una urbe como la nuestra, van al alza. Y por eso estamos trabajando para cubrir las bajas y que se pueda cubrir toda la plantilla que está vacante. Y por eso también, esta misma semana me he reunido con el comisario principal de la Comisaría de Castellón, Emilio Romero, para estrechar la colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, porque es muy importante compartir información y sinergias, en beneficio de los castellonenses, de la misma manera que hice previamente con el coronel de la Guardia Civil de Castellón, Ángel Gil, para trabajar en la misma línea. Fruto de esta colaboración, este martes próximo (18.00 horas) en la plaza Mayor, se ha organizado una exhibición de medios de ambas fuerzas y cuerpos de seguridad con motivo de la Vuelta a España. Un evento al que ya invito a todos los castellonenses, porque seguro que les va a sorprender y vale la pena conocer.

Y la tercera prioridad que hemos impulsado durante estos meses de verano ha sido la participación ciudadana. El concejal del área no solo ha estado en contacto con todos los barrios de la ciudad, que han mantenido una actividad lúdica y festiva muy importante, como ocurre cada verano, resolviendo sus problemas y atendiendo sus necesidades, sino que también hemos estado trabajando codo con codo con ellos para presentarles proyectos que hemos heredado, caso de la reforma del Bulevar Blasco Ibáñez, y que ahora sí, se va a llevar a cabo con el consenso de los vecinos. Con ellos nos reunimos, a ellos les presentamos el proyecto, y ellos son los que han decidido dónde van los elementos que se van a instalar. Igual que ocurrió con los vecinos de la avenida Lidón, que pidieron no llevar a cabo las inversiones complementarias que iban a dificultar más aún la movilidad en las calles cul de sac. Y no solo esto. También hemos desbloqueado los 17 millones de euros que se van a invertir en la reforma de cinco barrios de la ciudad, la construcción del nuevo puente sobre el cauce del Riu Sec en la UJI; la reforma de colegios; la contratación de la nueva biblioteca, las obras del Mercado de Abastos y, por qué no decirlo, en repensar todo el proyecto de la zona de bajas emisiones, que estaremos en disposición de presentar a la ciudadanía, más pronto que tarde, en septiembre.

Y ya estamos trabajando en otras cuestiones, como los próximos presupuestos del año 2024 y, sí, también en la bajada de impuestos a los castellonenses. Paso a paso, pero sin pausa.

Alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón